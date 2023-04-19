Kilo vermek için bıçak altına yatmaya gerek yok

Dijitalleşmenin yaygınlaşıp alışkanlıkların çevrimiçi platformlara kayması hareketsizliğe yol açarken, ulaşım alternatiflerinin çeşitlenmesi yürüme ihtiyacını dahi ortadan kaldırıyor. Bunlara sağlıksız ve düzensiz beslenme de eklendiğinde, aşırı kilo ve obezite sorunları ortaya çıkıyor.

Birçok kişi hızlı ve ve pratik bir şekilde kilo vermenin yollarını araştırırken, biorezonans terapisi ameliyatsız ve kolay bir yöntem olarak öne çıkıyor. Biorezonans uygulamasıyla kişilerde iştah isteğinin azaltılabildiğini belirten Diyetisyen Elif Nur Kılıç, "Birçok hasta artık daha kolay ve hızlı kilo verebilmek için farklı yöntemlerin arayışına giriyor.

Biorezonans ise tam da bu noktada hem sağlıklı hem de pratik bir alternatif oluyor. Bu uygulama vücuda dışarıdan verilen titreşimlerle gerçekleştiriliyor. Vücudun etkileşime girmesi ve enerjetik doğasında değişiklik yaratılması sağlanıyor.

Biorezonans uygulamasıyla danışanlarımızın özellikle karbonhidratlara karşı iştahını baskılıyoruz. Böylece diyeti bozma isteklerini engelliyoruz" dedi.