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19 Nisan 2023 Çarşamba 06:52:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 06:52:00

Kilo vermek için bıçak altına yatmaya gerek yok

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Dijitalleşmenin yaygınlaşıp alışkanlıkların çevrimiçi platformlara kayması hareketsizliğe yol açarken, ulaşım alternatiflerinin çeşitlenmesi yürüme ihtiyacını dahi ortadan kaldırıyor.

Dijitalleşmenin yaygınlaşıp alışkanlıkların çevrimiçi platformlara kayması hareketsizliğe yol açarken, ulaşım alternatiflerinin çeşitlenmesi yürüme ihtiyacını dahi ortadan kaldırıyor. Bunlara sağlıksız ve düzensiz beslenme de eklendiğinde, aşırı kilo ve obezite sorunları ortaya çıkıyor.

Birçok kişi hızlı ve ve pratik bir şekilde kilo vermenin yollarını araştırırken, biorezonans terapisi ameliyatsız ve kolay bir yöntem olarak öne çıkıyor. Biorezonans uygulamasıyla kişilerde iştah isteğinin azaltılabildiğini belirten Diyetisyen Elif Nur Kılıç, "Birçok hasta artık daha kolay ve hızlı kilo verebilmek için farklı yöntemlerin arayışına giriyor.

Biorezonans ise tam da bu noktada hem sağlıklı hem de pratik bir alternatif oluyor. Bu uygulama vücuda dışarıdan verilen titreşimlerle gerçekleştiriliyor. Vücudun etkileşime girmesi ve enerjetik doğasında değişiklik yaratılması sağlanıyor.

Biorezonans uygulamasıyla danışanlarımızın özellikle karbonhidratlara karşı iştahını baskılıyoruz. Böylece diyeti bozma isteklerini engelliyoruz" dedi.

Etiketler : Kilo vermek Biorezonans aşırı kilo ve obezite
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