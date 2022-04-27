VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erken tanı ve doğru müdahale ile otizm yenilebilir
Kilo arttıkça horlama da artıyor
Kovid sonrası diyabet riski artıyor
Bakan Kurum: Türkiye artık vatandaşlarını afetlere teslim etmiyor
Gazprom, Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu "teyit" etmedi
'S-400'lerin ikinci partisinin alımı gündemde'
ABD'de kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor
'Türkiye, Ekvador'un BMGK'ye üyeliğini destekleyecektir'
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak
Türkiye'de 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi
Rusya, Polonya'ya gaz arzını askıya aldı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit sayısı 3'e yükseldi
Türkiye ile BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık müzakereleri başladı
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz
Biden 78 kişiye özel af çıkardı
TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da
Siyasetçi ve diplomatlardan ABD ile İran'a 'esneklik' çağrısı
Yeni rota Türkiye!
İBB'den pes dedirten yolsuzluk!
TEKNOFEST Azerbaycan için Geri Sayım Başladı, Son 30 Gün
Başkan Erdoğan maske kararını açıkladı
Sınırları zorlayan rolleri seviyor
27 Nisan 2022 Çarşamba 07:13:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 07:13:00

Kilo arttıkça horlama da artıyor

ABONE OL

Erişkinlerin yüzde 45'i ara sıra, yüzde 30'u ise devamlı olarak horluyor. Özellikle erkeklerin, kadınlardan daha çok horladığı da bilinmektedir.

Erişkinlerin yüzde 45'i ara sıra, yüzde 30'u ise devamlı olarak horluyor. Özellikle erkeklerin, kadınlardan daha çok horladığı da bilinmektedir. İdealin üzerinde kiloya sahip olan erkekler daha çok horlamakta ve yaşlarının ilerlemesi ile birlikte bu problem daha da büyümektedir. KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, "Burun tıkanıklığı, horlamayı yaratan kaynaklar arasında gösterilebilir. Burun tıkanıklığını gidererek horlama problemini ortadan kaldırmak amacıyla, ilaç kullanımı veya cerrahi operasyon gerekebilir. Fakat bazı durumlarda bu ameliyat bile sorunu çözmeyebilir. Bu aşamada, boğazda veya dil kökünde bir problem olup olmadığı araştırılır. İşte bu sebeplerle, horlama problemi yaşayan hastanın direkt ameliyata yönlendirilmesi doğru olmayacaktır" dedi.

Etiketler : Kilo arttıkça horlama da artıyor Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen dil kökü horlama
Aşkta yüzü güldü

Aşkta yüzü güldü
‘Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci

‘Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci
Moraller bozuk

Moraller bozuk
Kızının adı Ela olacak

Kızının adı Ela olacak
Monica Bellucci rüzgarı

Monica Bellucci rüzgarı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Baba- kız günü

Baba- kız günü
Eğlenceli set

Eğlenceli set
Herkesin psikoloğu olmalı

Herkesin psikoloğu olmalı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER