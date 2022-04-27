Kilo arttıkça horlama da artıyor

Erişkinlerin yüzde 45'i ara sıra, yüzde 30'u ise devamlı olarak horluyor. Özellikle erkeklerin, kadınlardan daha çok horladığı da bilinmektedir. İdealin üzerinde kiloya sahip olan erkekler daha çok horlamakta ve yaşlarının ilerlemesi ile birlikte bu problem daha da büyümektedir. KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, "Burun tıkanıklığı, horlamayı yaratan kaynaklar arasında gösterilebilir. Burun tıkanıklığını gidererek horlama problemini ortadan kaldırmak amacıyla, ilaç kullanımı veya cerrahi operasyon gerekebilir. Fakat bazı durumlarda bu ameliyat bile sorunu çözmeyebilir. Bu aşamada, boğazda veya dil kökünde bir problem olup olmadığı araştırılır. İşte bu sebeplerle, horlama problemi yaşayan hastanın direkt ameliyata yönlendirilmesi doğru olmayacaktır" dedi.

