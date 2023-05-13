Kilo alamıyorsa kalbe dikkat

Doğuştan kalp hastalıkları kalpte delik, kalp kapaklarında darlık, damarlarda darlık veya çok daha komplike kalp anormalliklerin bir arada olması şeklinde görülebilir. Ağır kalp hastalıkları hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, kilo alamama veya sık solunum yolu enfeksiyonu ile belirti verebilir.

Çocuklarda çok çeşitli kalp hastalıkları görülebildiğini vurgulayan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gülendam Koçak, "Bir kısmında hiçbir belirti olmaz veya belirtiler çok hafiftir, bir kısmı ise çok ağır seyirli olabilir. Ağır kalp hastalıkları doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde, hatta ilk birkaç günde bebekte morarma, emme güçlüğü, emerken yorulma, hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, kilo alamama veya sık solunum yolu enfeksiyonu (zatürre, bronşit) geçirme şeklinde belirti verebilir. Daha büyük çocuklarda çabuk yorulma, çarpıntı, göğüs ağrısı, bayılma ve tansiyon yüksekliği görülebilir. Bazı hastalıklarda ise çocukta hiçbir belirti dikkat çekmez, yalnızca kalbin muayenesi sırasında üfürüm duyulması ile tanı alırlar" dedi.

DESTEK İLAÇ TEDAVİSİ GEREKEBİLİR

Kalp hastalıklarında hemen tanı konulmasının ve gerekli tedavi işlemlerinin başlatılmasının altını çizen Prof. Dr. Koçak, şu bilgileri paylaştı: "Tanı erken konulmazsa hasta kaybedilebilir veya hastaya geri dönüşümü olmayan zararlar verebilir. Bir kısım hastalıklarda tanı konulur. Sonra hasta ilaçlı veya ilaçsız izleme alınır. Örneğin, kalpteki deliklerinin yaklaşık yüzde 40-50'si kendiliğinden kapanır veya küçülebilir; çocuğa zarar vermeyen bu hastalıklar yalnızca takip edilebilir. Çocuğun gelişimi sırasında oluşabilecek ilave sorunlar nedeniyle çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından hastalar izlenir; bazen destek ilaç tedavisi gerekir. Kapak darlıkları hafif derecede olduğu sürece müdahale gerektirmez, bir kısmı kendiliğinden kaybolabilir ama bazılarında çocuk büyüdükçe darlık artabilir. Müdahale gerekebileceğinden tedavi zamanının kaçırılmaması için bunların da düzenli takibi gerekir. Bu hastaların bir kısmında ilave koruyucu önlemlerin alınması gerekir. Bu konularda aile ve takip eden çocuk hekimi bilgilendirilmelidir. Hastaların bir kısmında ise erken müdahale gerekir. Örneğin büyük delikler, önemli darlıklar, komplike kalp hastalıklarında açık veya kapalı kalp ameliyatı gerekir. Girişimsel kalp kateterizasyonu dediğimiz yöntemlerle seçilmiş bazı hastalarda ameliyatsız tedavi uygulamaları da yapılabilir."

FİZİKSEL AKTİVİTEDEN UZAK KALMAMALI

Komplike doğumsal kalp hastalıkları denilen grupta çok erkenden, hatta bebeğin doğduğu ilk günlerde bile rahatlatıcı veya tamamen tedavi edici dediğimiz kalp ameliyatlarının yapılması gerekebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Koçak, "Bazılarında ise hastalığın durumuna göre izlenerek ameliyat ihtiyacı ve zamanı belirlenir. Bu hasta grubunun tedavileri de çocuk kalp damar cerrahisi konusunda deneyimli kalp damar cerrahları tarafından başarıyla yapılmaktadır" dedi. Genellikle toplumda kalp hastalarının spor yapmaması gerektiği şeklinde yanlış bir inanış olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Koçak, "Oysa ki kalp hastalığı olan çocukların büyük kısmının hastalıklarının derecesine göre mutlaka yapabilecekleri egzersizler bulunur. Biz bu çocukların hiçbir şekilde fiziksel aktiviteden uzak kalmalarını istemiyoruz. Genellikle anne babalar çocuğun kalbinde ufak da olsa bir sorun olduğunda çocuğun aktivitelerini kısıtlama eğilimindedirler, hâlbuki hemen her çocuğun yapabileceği bir spor vardır. Fizik aktivite hem gelecekteki damar hastalıklarından korunmada hem de çocuğun fiziki ve psikolojik gelişmesinde, çocuğun sosyalleşmesinde son derece etkilidir" ifadelerini kullandı.