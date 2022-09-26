Kılçığı çıkarmak için ilkel yöntemler kullanılmamalı

Balık yerken boğaza kılçık kaçmaması için öncelikle dikkatli olunmasını öneren KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Rahimi, kılçık kaçması durumunda ise öncelikle sakin davranılması ve panik yapılmaması gerektiğini ifade ediyor. Dr. Ali Rahimi, kılçığın öksürükle çıkmaması durumunda sırta vurma, su içme ve ekmek yeme gibi yöntemleri uygulamak yerine vakit kaybetmeden KBB ya da gastroentoloji uzmanına başvurulmasını tavsiye ediyor. Op. Dr. K. Ali Rahimi, kılçığın genellikle bademciklerin içine batabileceği gibi ses tellerinin önüne kadar da ulaşabileceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca, nefes veya yemek borusuna kaçma durumu da gerçekleşebiliyor ve bu gibi durumlarda ciddi komplikasyonlar oluşabiliyor. Boğaza kılçık kaçtığında sadece öksürük yoluyla atılabileceği için bu durumda ilkel yöntemler kesinlikle kullanılmamalı ve doktora gidilmeli. Kişilerin kendi yöntemleriyle ve elle müdahale ile çıkarmaya çalışmasının tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Boğaza bağlı bir bölüme battığında doktor tarafından çıkarılması basit bir işlemdir. Bu nedenle kişinin kılçığı elle çıkarmaya çalışması doğru değil. Doktor kılçığın nereye battığını endoskopi ile görebilir. Nerede olduğu tespit edilip çeşitli yöntemlerle çıkarılabiliyor. Burada önemli olan ise kılçığın veya herhangi bir yabancı cismin kesinlikle uzman bir KBB doktoru tarafından görülmesinin gerekliliğidir. Kılçık yemek borusuna ya da nefes borusuna kaçtığında gastroenterolog tarafından endoskopi ile yemek borusuna girilmesi ya da göğüs cerrahının akciğerin içine girip o bölgelerde araması gerekiyor."