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23 Eylül 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 09:00:00

Kepçe kulakta 18 yaşına kadar beklemeyin

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Kepçe kulak özellikle okulların açıldığı şu dönemde çocuklar açısından çok önemli bir problemdir.

Kepçe kulak özellikle okulların açıldığı şu dönemde çocuklar açısından çok önemli bir problemdir. Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş "Kepçe kulak sorununun genellikle okula başlama çağında düzeltilmesini tavsiye ediyoruz çünkü bu sorun çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor" dedi. Kepçe kulak için 18 yaşına kadar beklemelerine gerek olmadığına dikkat çeken Akbaş, "Estetik ameliyatı denildiğinde hep 18 yaşından sonra yapılır diye akılda kalıyor. Bu durum birçok ameliyat için doğrudur ancak bazı ameliyatların kesinlikle 18 yaşına kadar beklememesi gerekmektedir. Bu durumun mümkün olan en kısa zamanda hatta 6-7 yaşlarında mutlaka ameliyat edilmesi gerekir. Tedavisi rahat, riski çok az olan bir işlevdir. Çocukluk döneminde yapılmadığı takdirde kompleks içerisinde yaşayıp, eğitim ve arkadaş çevresinde bunun eksikliğini hissederler" diye uyardı.

Etiketler : Kepçe kulak Doç. Dr. Hayati Akbaş Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif
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