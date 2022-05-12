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12 Mayıs 2022 Perşembe 07:46:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 07:46:00

Keneyi yakarak çıkarmaya çalışmayın!

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Havaların ısınmasıyla birlikte, kene tutunması ile ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte, kene tutunması ile ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor. Kene tekniğine göre çıkarılmadığı takdirde virüs bulaştırma ihtimali artıyor, ölümcül sonuçlar yaşanabiliyor. Uzmanlar keneyi çıkarmayı bilmeyenlerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, "Kene çıkarılma süreci çok önemli. Çünkü uygun şekilde kene çıkarılmadığı takdirde bulaş ihtimali artıyor. Eğer zorlanarak çıkarılırsa kene o sırada virüsü taşıyorsa bulaş riski yüksek oluyor. Keneyi yakarak veyahut da kimyasal bir şey dökerek çıkarılmaya çalışılması en tehlikelisi bu. Bu sırada kene sekresyonlarını aktarıyor. Eğer virüsü taşıyorsa bu şekilde bulaştırmış oluyor" dedi. Parlak, keneyi çıkarmayı bilmeyenlerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirterek, "Kişi eğer sağlık kurumuna uzak bir yerde ise kenenin çıkarılması gecikecekse ancak kene çıkarılma yöntemlerinde hakimse veya bilen biri varsa o noktada kendileri çıkarıp en kısa zamanda sağlık kurumuna başvurabilirler. Ama bu konuda bilgi ve eğitim yoksa kenenin nasıl çıkarılacağı yönünde bilgisi olan kimse yoksa en kısa sürede en yakın sağlık kurumuna başvurması lazım. Orada çıkarılmalı kene. Kenenin çıkarılması yönünde kart, ip yöntemi ve pensle çıkarılması gibi birkaç yöntem var" diye konuştu.

Etiketler : Keneyi yakarak çıkarmaya çalışmayın kene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
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