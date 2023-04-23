KENE EZİLİNCE VİRÜS BULAŞTIRIR

Her yıl bahar ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar pikniklere yönelince KKKA vakaları artıyor. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, havaların ısınmasıyla keneye bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanacağını söyleyerek, "Kişi keneyi kendi şartlarıyla çıkartmaya çalıştığı takdirde kenenin kafasının ezilmesi sonucu daha fazla virüs bulaşabiliyor" dedi.



SIRT VE KULAK ARKASINA DİKKAT

Toker, vatandaşlara hastalıkla ilgili bilgiler vererek, "Bu sene bahar ayıyla birlikte ciddi bir KKKA'ya neden olan virüsü taşıyan kenelerden de göreceğimizi bekliyoruz. Özellikle Kayseri bölgesinde Tokat, Yozgat ve Sivas bölgelerinden hastanemize de çok fazla ileri seviyede bundan dolayı gelmeye başlar. Ramazan ayının ardından artan piknikler, havaların ısınmasıyla artan park ziyaretleriyle hastalığa yakalanma riskimiz artacak. Burada kişilerin kendi vücutlarını bu tür ortamlarda bulunduktan sonra mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Özellikle yaşlılarımızın, kendilerini çok iyi bilemeyen kişilerin ve çocuklarımızın koltuk altı, kasık bölgesi, sırt ve kulak arkasında kene olup olmadığını takip etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÇORAP GİYİLMESİ ÖNERİLİYOR

Uyarılarda bulunan Toker, "Havaların sıcak olduğu dönemde kapalı kıyafetleri önermek mümkün olmayabilir ama özellikle bu bölgelerde çoraplarla ayakların kapatılması, açık renkli kıyafetler giyerek herhangi bir kene durumunda bunun görülmesi önlem olabilir. Bu tür durumda karşılaşıldığında ise vücuttaki kene kendiliğinden düşebilir. Düşmediği takdirde kişinin bir sağlık kuruluşuna başvurması en uygunudur. Kendi şartlarıyla çıkartmaya çalıştığı takdirde kenenin kafasının ezilmesi sonucu daha fazla virüs bulaşabiliyor. Yine de bu tür bir tabloda kişinin vücudunda morarmalar, diş eti kanaması, burun kanaması olduğunda da acilen sağlık sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" şeklinde konuştu.