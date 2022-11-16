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16 Kasım 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 08:00:00

Kemoterapide erken menopoza giren kadınlara öneriler

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Birçok kadın menopoza girmeden meme kanseri tanısıyla karşılaşıyor.

Birçok kadın menopoza girmeden meme kanseri tanısıyla karşılaşıyor. Yapılan son araştırmalara göre, uygulanan kanser tedavisi ile menopoz arasında bir ilişki olduğunu ancak araştırmaların devam ettiğini söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Kemoterapi erken menopoz sürecini hızlandırabiliyor ancak bunu engellemek için alınabilecek önlemlerin en önemlisi kemoterapiye başlamadan önce regl görülmesini durduran hormonal ilaçlara başlanılması; bu ilaçlar Türkiye'de de mevcut ve sosyal güvence ile temin edilebiliyor. Öte yandan hemen akla gelen bir endişeyi cevaplamak adına vurgulamak isterim ki bu ilaçlar meme kanseri için kullanılan koruyucu tedavinin etkinliği üzerinde herhangi bir olumsuz bir etkiye sahip olmaması yanında bazı koşullarda meme kanserinin seyrini olumlu yönde etkileme özelliğine de sahip" dedi. Ancak her önleme rağmen yine de menopoza girilmesi durumunda yaşam kalitesini yüksek tutmak adına olan öneriler var. İşte Prof. Dr. Serdar Turhal'ın önerileri: Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketin. Tuz, şeker ve doymuş yağ alımını mümkün olduğunca kısıtlayın. Özellikle soya fasulyesi gibi östrojen içeren gıdaların tüketimine ağırlık verin. İdeal kiloda kalmaya çalışın. Günde 30 dakika civarında egzersiz yapın. Sigara içmeyin. Kırmızı et, tavuk ve balık etini dengeli oranda tüketin. Günde 7-8 saat civarında uykuya dikkat edin. Stres yönetimine özen gösterin.

Etiketler : Kemoterapi Prof. Dr. Serdar Turhal erken menopoza giren kadınlar hormonal ilaçlar
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