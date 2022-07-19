Kemoterapi öncesi için uyarı

Cinsel fonksiyon bozukluklarının kemoterapi alan hastalarda kemoterapi tedavisinin etkisi ve veya psikolojik sorunlara bağlı ortaya çıkabildiğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Neslihan Özyurt, "İleride çocuk sahibi olmayı düşünen kemoterapi hastaları, tedaviye başlamadan önce sperm bankalarına başvurabilirler. Bu sayede kemoterapi başlamadan önce spermler dondurularak ileride kullanılmak üzere saklanabilir" dedi.

