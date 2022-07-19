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19 Temmuz 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 08:00:00

Kemoterapi öncesi için uyarı

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Cinsel fonksiyon bozukluklarının kemoterapi alan hastalarda kemoterapi tedavisinin etkisi ve veya psikolojik sorunlara bağlı

Cinsel fonksiyon bozukluklarının kemoterapi alan hastalarda kemoterapi tedavisinin etkisi ve veya psikolojik sorunlara bağlı ortaya çıkabildiğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Neslihan Özyurt, "İleride çocuk sahibi olmayı düşünen kemoterapi hastaları, tedaviye başlamadan önce sperm bankalarına başvurabilirler. Bu sayede kemoterapi başlamadan önce spermler dondurularak ileride kullanılmak üzere saklanabilir" dedi.

Etiketler : Kemoterapi öncesi için uyarı Cinsel fonksiyon bozuklukları Neslihan Özyurt
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