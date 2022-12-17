Kemikli etler gençliğimizi koruyor

Vücudumuzda 3 farklı tipe sahip kolajen proteini bulunuyor. Uzmanlar, bedenimizin en kritik bölgelerinde bulunan bu proteinin gençliğimizi koruyarak, yaşlanmamızı yavaşlattığını söylüyor. Kolajenin vücudun hangi bölgesinin ona ihtiyacı var ise oraya gittiğini ve cildimizin de bu arada kendi payına düşen kolajeni aldığını belirten Uzm. Dr. Bachar Memet, kolajen üretimini en fazla destekleyen besinleri şu şekilde sıralıyor: "Kemikli etler; ilikli kemik suyu, sığır eti, tavuk eti, hindi eti, balık, yumurta beyazı. Kırmızı renkli meyve ve sebzeler; ahududu, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, çilek, kiraz, elma, pancar, domates, sülfür/kükürt içeren brokoli, lahana, soğan, sarımsak, karnabahar, pırasa, bürüksel lahanası. C vitamini açışından zengin besinler; kapya biber, maydanoz, limon, kivi, portakal, greyfurt ve mandalina. Ayrıca bol su içmek, uyku düzenine dikkat etmek, sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak ve güneşten korunmak da kolajeni arttıran en önemli faktörlerden."

