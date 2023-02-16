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16 Şubat 2023 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 08:00:00

KEMİKLERİ KIRIKTAN KORUYAN ÖNERİLER

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İlerleyen yaşla birlikte kemik erimesine bağlı oluşabilecek kırıklara karşı öncelikle sağlıklı beslenme ve egzersiz hayatımızın bir parçası olmalıdır. Gerekli miktarda kalsiyum ve D vitamini alımı sağlanmalı ve bazı ilaçların kemikler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği için doktor önerisi olmadan ilaç kullanılmamalıdır.

İlerleyen yaşla birlikte kemik erimesine bağlı oluşabilecek kırıklara karşı öncelikle sağlıklı beslenme ve egzersiz hayatımızın bir parçası olmalıdır. Gerekli miktarda kalsiyum ve D vitamini alımı sağlanmalı ve bazı ilaçların kemikler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği için doktor önerisi olmadan ilaç kullanılmamalıdır.

Kemiklerde meydana gelen kırıklar genellikle travmalara bağlı oluşuyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kırıkların başlıca sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Kırık tedavisinde erken müdahale ve doğru tedavi planlaması sorunsuz iyileşmeye olanak tanıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları, Prof. Dr. Mehmet Alp ve Prof. Dr. Olcay Güler, kemikleri kırıklardan korumak için alınması gereken önlemler hakkında da bilgi verdi. Omuzlarda yaşanan kırıkların büyük bir çoğunluğunun düşme ya da şiddetli travmalara bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları, özellikle kış aylarında kar ve buzlu yollarda düşmelere bağlı omuz kırıklarının arttığını vurguladı. Trafik kazası ya da sportif faaliyetler gibi nedenlerle de omuz kırıklarının meydana gelebileceğini ifaden eden Mahiroğulları, "Omuz kırıkları, köprücük kemiği (klavikula), kürek kemiği (skapula) ve pazı kemiği (humerus) kemiklerinde meydana gelebilir. Özellikle humerus kemiği kırıkları kemik erimesine bağlı zayıf kemik yoğunluğundan dolayı ileri yaş hastalarda daha sık görülmektedir. Omuzda ağrı, omuz bölgesinde şişlik veya morarma, hassasiyet, omuz dengesizliği veya omuzda deformite görüntüsü omuz kırıklarının en sık görülen belirtileri arasındadır. Omuz kırıklarının tedavisinde buz uygulaması, kol askısı, ilaç ya da fizik tedavi gibi cerrahi dışı tedaviler de kullanılabilmektedir. Ancak kırık tipi, hastanın aktivite seviyesi ve genel sağlık durumuna göre farklı cerrahi tedaviler de uygulanabilmektedir" dedi.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ YAPILMALI

Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları, Prof. Dr. Mehmet Alp ve Prof. Dr. Olcay Güler kemikleri kırıklara karşı korumak için şu önerilerde bulundu;

1. Özellikle kadınlarda menopoz döneminden sonra kemik yoğunluğu düşmeye başlamaktadır. Bu nedenle hem kadınların hem de erkeklerin kemik yoğunluklarını belirli aralıklarla kontrol ettirmesi önemlidir.

2. Gerekli miktarda kalsiyum ve D vitamini alımı ihmal edilmemelidir.

3. Sigaradan uzak durmak birçok sağlık sorununu engellediği gibi, kemik sağlığı bakımından da önemlidir.

4. Bazı ilaçların kemikler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği için doktor önerisi olmadan ilaç kullanılmamalıdır.

5. Sağlıklı beslenme ve egzersiz hayatınızın parçası haline getirilmelidir.

6. Spor yaparken koruyucu ekipman kullanımı önemlidir.

7. Yapılan spora uygun ayakkabı seçimi yapılmalıdır.

8. Ev ortamında düşmeye neden olabilecek halı gibi eşyalar düzenlenmeli ve sabitlenmelidir.

9. İleri yaştaki kişilerin banyo ve tuvaletlere tutunma çubukları taktırması da alınabilecek önlemler arasındadır.

Dirsek kırıkları çocuklarda daha çok görülüyor

Kollarını fazla kullanan ve zorlayan kişilerde dirsek hastalıkları çok görülebiliyor. Ev kadınları ve işleri sırasında sürekli kollarını kullanmak zorunda kalan kişilerde dirsek rahatsızlıkları daha fazla görülebiliyor. Dirseklerde yaşanan kırıkların ise daha çok çocuklarda görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Olcay Güler, "Çocukların sportif faaliyetler sırasında düşmesi dirsek kırıklarının daha fazla görülmesinin ana nedenini oluşturuyor. Ancak travmalar ve darbelere bağlı olarak da dirsek kırıkları görülebiliyor. Dirsekte yaşanan kırıkların tipine göre tedavi planı da değişebiliyor. Alçı veya atel gibi dirseği sabitlemeye yönelik tedaviler uygulanabildiği gibi, çok parçalı kırıklarda cerrahi yöntemlere de başvurulabiliyor" diye konuştu.

HAREKET KISITLIĞI OLABİLİR

El bileğinde yaşanan kırıkların her yaşta görülebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Mehmet Alp, "Osteoporoz yani kemik erimesi olan kişilerin kemikleri darbelere ve düşmelere karşı daha hassas olabiliyor. Kayak veya temas sporları yaparken darbe alma risk yükseliyor ve bu kişilerde el ile el bileği kırıkları daha fazla görülebiliyor. El ve el bileğindeki kırık; şiddetli ağrı, şişme, hassasiyet, morarma veya belirgin şekil bozukluğu gibi belirtilerle kendini belli edebiliyor. Alçı veya atel gibi el ve el bileğini hareketsizleştirmeye yönelik tedaviler uygulanabiliyor. El bileği kırıklarında alçı veya atel tedavisinden sonra hareket kısıtlığı görülmesi durumunda fizik tedavi ile oldukça olumlu sonuçlar alınabiliyor. Ancak kırığın tipine göre bazen cerrahi tedaviler de gerekebiliyor" dedi.

Etiketler : KEMİKLERİ KIRIKTAN KORUYAN ÖNERİLER kemik kırık Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları

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