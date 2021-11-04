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04 Kasım 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 18:30:00

Kemikleri güçlendiren sarımsak kürü

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Vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu olan sarımsakla hazırlanan kür karaciğeri yeniliyor.

Vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu olan sarımsakla hazırlanan kür karaciğeri yeniliyor. Amacı karaciğeri tazelemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kanser yapan yabancı zararlı bileşiklerin detoksunu sağlamak olan kür için, 1 kase ev yapımı yoğurda 1 diş sarımsağı ezip, 1/4 kuru soğanı rendeleyip içine biraz dereotu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve az çekilmiş tane karabiber koyup çırpın. Bu kür aynı zamanda atardamarları etkileyen hastalıklar, kanser, bağışıklık sistemi bozuklukları ve ağrılı eklem hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılıyor. Soğan ve sarımsak kadınlarda menopoz sonrası ortaya çıkan kemik erimesine karşı doğal bir tedavi sunar, kemikleri güçlendirir. Menopozlu kadın katılımcılarla yapılan bir bilimsel çalışmada günlük 2 gram sarımsak tüketiminin östrojen düzeyindeki azalmanın önemli derecede önüne geçtiği gözlendi. Geniş kapsamlı bir çalışmada ise düzenli soğan tüketimine sahip kadınlarda kemik yoğunluğunun daha yüksek olduğu tespit edildi.

Etiketler : sarımsak kürü Vitamin mineral ve antioksidan sağlık deposu
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