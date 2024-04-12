Kemik yetersizliğinde implant mümkün

Uzmanlar, kemik yetersizliklerinde başarılı implant tedavisi mümkün olduğunu ifade etti. Diş Hekimi Dündar Özbaylar, kemik yetersizliği, implant tedavisi düşünen hastalar için uygun tedavi yöntemleri ve uygun cerrahi teknikler kullanılarak tedavinin başarılı sonuçlar alındığını belirtti. Dr. Özbaylar, "Kemik yetersizliği durumunda bile hastanın genel sağlığı iyileşme potansiyeli uygunsa başarılı implant sonuçları elde etmek mümkündür. İmplant tedavisi için kemik yetersizliği yaşayan hastalar, hekimleri ile görüşerek uygun tedavi planını ve seçeneklerini değerlendirmelidirler. Bu sayede sağlam ve estetik bir gülüşe sahip olmak mümkün olabilir" dedi.