Kemik tümörleri daha çok 40 yaş sonrası görülüyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, kemik tümörleri tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek "Kemik tümörleri daha çok iyi huylu olarak karşımıza çıkıyor ancak nadir de olsa kötü huylu kanser dediğimiz hastalarla 40 yaş sonrası da karşılaşıyoruz" dedi. Gümüştaş, kemik tümörleri tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek "Kemik tümörleri daha çok iyi huylu olarak karşımıza çıkıyor ancak nadir de olsa kötü huylu kanser dediğimiz hastalarla da karşılaşıyoruz. Kemik kanserlerini iki ana grupta toplayabiliriz. En sık gördüğümüz grup metastaz dediğimiz hastanın mevcut bir meme, akciğer ya da prostat kanserinin kemiğe sıçraması olarak karşılaşıyoruz. Bazen de nadir olarak kemiğin kendisinden kaynaklı kanserleri görebiliyoruz. Kemik metastazları daha çok 40 yaş sonrası karşılaştığımız hastalar oluyor. Ağırlıklı olarakta akciğer, meme, prostat, böbrek ve tiroit kanserleri kemiğe sıçrıyor bunlar genelde hastanın ilerlemiş olduğunu bize gösteriyor" diye konuştu.

