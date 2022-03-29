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29 Mart 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 09:13:00

Kemik kırıkları 'kanser' habercisi olabilir

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Uzmanlar, ileri yaşta açıklanamayan kemik ağrısı, kemik kırıkları, kansızlık, halsizlik ve sık tekrarlayan enfeksiyonlarda bir tür kemik iliği kanseri olan "multipl miyelom" riskinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, ileri yaşta açıklanamayan kemik ağrısı, kemik kırıkları, kansızlık, halsizlik ve sık tekrarlayan enfeksiyonlarda bir tür kemik iliği kanseri olan "multipl miyelom" riskinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Multipl miyelomun nedenlerinin tam anlaşılamadığını ama bazı belirtilerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "İleri yaşta açıklanamayan kemik ağrısı, kemik kırıkları, kansızlık, halsizlik ve sık tekrarlayan enfeksiyonlar, sedimantasyon yüksekliği, sık idrara çıkma, açıklanamayan böbrek yetmezliği durumunda miyelom kanseri riski de değerlendirilmeli" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Altuntaş, kırık gelişimine eğilimli olmalarından dolayı multipl miyelomlu hastaların 2 yıl boyunca "bifosfonatlar" olarak adlandırılan kemik güçlendirici tedavileri kullanması gerektiğini anlattı.

SÜT VE SU İÇİLMELİ

Bu tedavi süresince kalsiyum ve D vitamini kullanımının önemine de vurgu yapan Altuntaş, şunları kaydetti: "Hastaların hareketsiz kalmaması, düzenli egzersiz yapması ancak egzersiz yaparken de travmalardan korunması ve düşmelerin önlenmesine dikkat edilmesi önem taşıyor. Ayrıca hastaların kalsiyumdan zengin süt, peynir, yoğurt gibi ürünleri yeterince tüketmeleri ve günde en az 3 litre civarı su veya sulu gıda almalarını tavsiye ediyorum."

Etiketler : Kemik kırıkları kanser SÜT VE SU İÇİLMELİ
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