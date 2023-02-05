Kemik erimesine karşı günde 3 bardak süt için

Sağlıklı bir yaşam için tıpkı çocuklar gibi yetişkinlerin de günde üç porsiyon süt ve süt ürünü tüketmesi gerektiğini söyleyen Dyt. Emine Öztürk, "Yeterli kalsiyum alamazsak osteoporoz riskimiz artar. Kemikler zayıflar ve kırılmaya yatkın hale gelir. Ulusal Osteoporoz Vakfı, kemik kaybını ve osteoporozu önlemek için yeterli kalsiyum tüketimi ve D vitamini öneriyor" diyor. Yapılan araştırmalar süt ve süt ürünlerinin özellikle de yoğurt tüketiminin, kemik sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin bulunduğunu ve tip 2 diyabet riskini de azalttığını gösteriyor. Amerikan Diyabet Derneği'nin tip 2 diyabet riskini azaltmak ve kan şekeri kontrolünün önemli bir göstergesi olan A1C seviyelerini düşürmek için Akdeniz diyetini önerdiğini söyleyen Dyt. Öztürk, Akdeniz diyetinin zeytinyağı ve balıktan elde edilen sağlıklı yağların yanı sıra meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve ölçülü miktarda süt ürünleri tüketimini içerdiğini belirtiyor. Dyt. Öztürk, ayrıca planlı bir diyette, eğer kişinin herhangi bir alerjisi ya da intoleransı yoksa, süt ve süt ürünleri tüketmesinin birçok fayda sağladığını da hatırlatıyor.

