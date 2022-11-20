VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İrem Tuncer'e Survivor teklifi
Kazakistan halkı, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
Başkan Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak
Elon Musk, eski ABD Başkanı Trump'ın kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı
AK Parti'den Pençe Kılıç açıklaması
Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. Maddesi ne diyor?
Askeri harekatın detayları ortaya çıkmaya başladı!
Kekemelerin sözü tamamlanmamalı
Kemik erimesi zayıf kişilerde daha sık görülüyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 20 Kasım
Teknolojiden uzak kaldığınızda kendinizi boşlukta hissediyorsanız dikkat!
Filtreli yüze kavuşmak için makas altına yatmayın
Hesap zamanı!
"Hesap zamanı..."
Teröristlere göz açtırmıyorlar...
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bedelini en ağır şekilde ödeyecekler
"Vatandaşımız dağılmakta olduklarını görüyor"
Rekora koşuyor... 79 milyona yaklaştı
Bozkurt'ta selzedeler için yapılan TOKİ konutlarında sona gelindi
Van'da kale kalıntısının bulunduğu alanda Urartu tapınağı ortaya çıkarıldı
PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
Başkan Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş İnak'ın babasıyla telefonda görüştü
Rusya: Polonya'nın AGİT toplantısına Lavrov'un katılımını engellemesi kışkırtıcı
20 Kasım 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 09:00:00

Kemik erimesi zayıf kişilerde daha sık görülüyor

ABONE OL

Aşırı zayıf, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip ve kortizon kullanmış kişilerin kemik erimesi açısından risk altında olduğunu vurgulayan Endokrinoloji ve Metabolizma Uzm. Dr. Esra Tutal, "Kemik erimesi omurlarda, el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara yol açarak sakatlıklara, hatta ölümlere yol açabilir" dedi.

Aşırı zayıf, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip ve kortizon kullanmış kişilerin kemik erimesi açısından risk altında olduğunu vurgulayan Endokrinoloji ve Metabolizma Uzm. Dr. Esra Tutal, "Kemik erimesi omurlarda, el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara yol açarak sakatlıklara, hatta ölümlere yol açabilir" dedi. İnsan vücudunda kemik yapım ve yıkımının belli bir denge içerisinde olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Esra Tutal, "20 yaşına kadar kemik yapımı ön plandadır. 30 yaşına kadar maksimum kemik kitlesi oluşur. 30 yaşından sonra ise yıkım ön plana geçer. Maksimum kemik kitlesi ne kadar iyi ise vücut yıkımdan o kadar az etkilenir. Kadınlar, yaşlılar, ailesinde kırık öyküsü olanlar ve zayıf minyon yapılı olanlarda daha sık görülür. Ayrıca romatizma tedavisinde kullanılan kortizonlu ilaçlar, epilepsi ilaçları, kanser ilaçları, bazı mide ilaçları kullanmak, romatiod artrit, kanser, lupus, multipe myleom, böbrek karaciğer hastalıkları gibi hastalıklar geçirmek, hareketsiz bir yaşama sahip olmak, sigara kullanmak, sık alkol kullanmak, besinlerle yeterince kalsiyum almamak, aşırı miktarda tiroid hormonu kullanmak, aşırı zayıf olmak, gereğinden daha az beslenmek ve zayıflama ameliyatı olmak da kemik erimesine neden olabilir. Kemik erimesi omurlarda, el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara yol açarak sakatlıklara hatta ölümlere yol açabilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Kemik erimesi Uzm. Dr. Esra Tutal lupus multipe myleom böbrek karaciğer hastalıkları
40 günlük evlilikte kriz!

40 günlük evlilikte kriz!
Ailecek akvaryum keyfi

Ailecek akvaryum keyfi
Dilşad ‘Darmaduman' olacak

Dilşad ‘Darmaduman' olacak
Tolgahan DiCaprio

Tolgahan DiCaprio
Çocuklara eğitici tatil fırsatı

Çocuklara eğitici tatil fırsatı
İki Gökçe Kırgız arasında kukuk savaşı

İki Gökçe Kırgız arasında kukuk savaşı
Kendi markasına mankenlik yaptı

Kendi markasına mankenlik yaptı
Kardeşini ikizi sandılar

Kardeşini ikizi sandılar
Eleştiriler umurumda değil

Eleştiriler umurumda değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX