Kemik erimesi sinsi ilerler

Kemik erimesi hastalarında tamamen parçalanmamış kırıklar olduğunda halk arasında "çimento" olarak tanımlanan dolgu tedavilerinin başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayan Op. Dr. Mehmet Feryat Demirhan, "Çimentoloma (kifoplasti) yöntemiyle hastanın kırık omurgasının içine özel bir balon şişirilir ve çöken omurganın yüksekliği düzeltildikten sonra kemik çimentosu verilir. Ameliyathane şartlarında ve lokal anestezi altında gerçekleştirilen, 20-25 dakika süren işlem sonrasında 1 gün istirahat ettirilen hasta, hiçbir sorun yaşamadan normal yaşantısına devam edebilmektedir" dedi. Op. Dr. Mehmet Feryat Demirhan, kemik erimesi belirtilerini ise şöyle sıraladı: "Kemik erimesi çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Belirti verdiğinde genellikle sırtta, belde mikro (küçük) kemik kırıklarına bağlı sırt ve bel ağrısı olur. İlerlemiş kemik erimesi olan hastalarda omurgada kırıklara bağlı şiddetli ağrılar, gittikçe ilerleyen kamburlaşma, boy kısalması gibi bulgular ortaya çıkabilir."

