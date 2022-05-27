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27 Mayıs 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 09:30:00

Kekik suyu saçın hızlı uzamasını sağlar

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Kekik, mikrop öldürücü etkisi ve besleyici mineralleriyle bitkisel tedavi uzmanlarının da sıklıkla kullandığı bitkiler arasında yer alır. Kekik suyu, saç derisindeki zararlı ve olumsuz bütün etkileri ortadan kaldırarak saçın hızla uzamasını sağlar.

Kekik, mikrop öldürücü etkisi ve besleyici mineralleriyle bitkisel tedavi uzmanlarının da sıklıkla kullandığı bitkiler arasında yer alır. Kekik suyu, saç derisindeki zararlı ve olumsuz bütün etkileri ortadan kaldırarak saçın hızla uzamasını sağlar. Bunlara ek olarak, saç diplerinde bulunan ve fazla olması nedeniyle saçı ağırlaştıran yağ dengesini düzenleyerek, saçların daha hacimli olmasını sağlıyor. Kekik suyu, saç bakımında farklı metotlarla kullanılmasının yanı sıra en yaygın olarak dağ kekiğinden elde edilen su, kepek sorununa da çare olur. Altı bardak suyu kaynattıktan sonra bir avuç kekiği ekleyin. 5 dakika daha kaynattıktan sonra kapağını kapatarak 10 dakika bekletin. Elde ettiğiniz kekik suyunu süzdükten sonra temiz saça masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Sabah yıkanan saça akşam bu suyun uygulanması en ideal yöntemdir. Bu uygulama, saç diplerindeki mikropları öldürerek saçın gürleşmesini ve canlanmasını sağlar.

Etiketler : Kekik suyu saç bakımı mikrop öldürücü
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