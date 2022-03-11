Kekik çayı mutluluk hormonu salgılıyor

Baharat olarak kullandığımız kekikle hazırlanan çay, kanser hücrelerinin oluşumunu önlüyor. Mikrop öldürücü özelliğiyle vücut direncini artırıyor. Yapılan araştırmalarda günde bir bardak kekik çayı ya da bir kase tavuk suyunun içerisine eklenen kekiğin beyinde bulunan dopamin ve serotinin mutluluk hormonlarının seviyesini artırdığı gözlemlenmiştir. Uzmanlar özellikle depresyona ya da strese meyilli kişilerin tüketmesi gereken önemli bir bitki olduğunu vurguluyor. Mide ve yemek borusundaki toksinleri azaltmak için her gün bir bardak kekik çayı içilmesini öneren bitkisel tedavi uzmanları, çayın aynı zamanda ağız kokusunu da önlediğini belirtiyor.

