VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu bize kumpas kurdu
"Aybar" kuşatması! İstanbul'da beyaz esaret başladı
Tiroit hastalıkları gebe kalmayı zorlaştırabilir
Herpes virüsü damlacık yoluyla bulaşıyor
Kekik çayı mutluluk hormonu salgılıyor
ABD: Kuzey Kore yeni geliştirdiği kıtalararası balistik füzeyi denedi
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Van'da bir evde 33 düzensiz göçmen yakalandı
ABD'den Kolombiya'ya 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' statüsü
BM: Ukrayna'da insani durum kötüye gidiyor
14 ilde kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildi
Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin oynadığı rol için çok müteşekkir
Rusya: İmha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 3 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Türkiye'de vaka sayısı 30 binin altında!
Bakan Nebati, AHK Türkiye heyetiyle görüştü
Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki
Dışişleri'nden Arap Ligi'ne sert tepki
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
YÖK'ün kararı Ukrayna'da eğitimleri yarım kalan öğrencilerin yüzünü güldürdü
ATAK helikopterde ilk ihracat yapıldı
İstanbul için yeni karar: İdari izinli sayılacaklar
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Çin Rusya'ya sırt çevirdi!
11 Mart 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 07:30:00

Kekik çayı mutluluk hormonu salgılıyor

ABONE OL

Baharat olarak kullandığımız kekikle hazırlanan çay, kanser hücrelerinin oluşumunu önlüyor.

Baharat olarak kullandığımız kekikle hazırlanan çay, kanser hücrelerinin oluşumunu önlüyor. Mikrop öldürücü özelliğiyle vücut direncini artırıyor. Yapılan araştırmalarda günde bir bardak kekik çayı ya da bir kase tavuk suyunun içerisine eklenen kekiğin beyinde bulunan dopamin ve serotinin mutluluk hormonlarının seviyesini artırdığı gözlemlenmiştir. Uzmanlar özellikle depresyona ya da strese meyilli kişilerin tüketmesi gereken önemli bir bitki olduğunu vurguluyor. Mide ve yemek borusundaki toksinleri azaltmak için her gün bir bardak kekik çayı içilmesini öneren bitkisel tedavi uzmanları, çayın aynı zamanda ağız kokusunu da önlediğini belirtiyor.

Etiketler : kekiç çayı mutluluk hormanu dopamin ve serotinin mutluluk hormonları
Tiyatroda ‘Hesaplaşma'

Tiyatroda ‘Hesaplaşma'
Önceliği çocuğu

Önceliği çocuğu
Oyuncuya 200 bin liralık dava

Oyuncuya 200 bin liralık dava
Paris'te Hadise rüzgarı

Paris'te Hadise rüzgarı
Aylık 40 bin liraya ter döküyorlar

Aylık 40 bin liraya ter döküyorlar
‘Münaşaka' kapalı gişe

‘Münaşaka' kapalı gişe
Gençleri desteklemeye devam

Gençleri desteklemeye devam
Annenin gönlünü fethetti

Annenin gönlünü fethetti
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER