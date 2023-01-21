Kekemeliğin sebebi korku değil

Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, kekemeliğin sebebinin psikolojik travmaya bağlı olmadığını belirterek, "Taklit ederek, köpekten korkarak, psikolojik travmalar sonrasında kekeme olunmaz. Kekemeliğin nedeni, dünyada halen araştırmaları süren bir konudur. Güncel çalışmalar kekemeliğin nedenini genetik ve nöro-fizyolojik farklılıklar olarak açıklamaktadır" dedi. Keşçi, "Kekemelik bloklar, tekrarlar ve uzatmalar şeklinde görülüyor. Çocukluk döneminde 2 ile 5 yaş arasında ortaya çıkıyor ve bazen kendiliğinden geçerken, bazen de inatçı kekemelik olarak kalabiliyor. Yetişkinlerde görülen kekemelik ise gelişimsel değil nörolojik temelli oluyor. Cinsiyetin erkek olması, ailede kekemelik geçmişinin olması ve takılmaların 6 aydan uzun sürmesi kekemelik için bazı risk faktörleri arasında yer almaktadır" dedi.

