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26 Aralık 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 08:00:00

Kekemeliğin en etkili tedavisi: şan eğitimi

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Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, "Kekemeliğin en etkili tedavisi konuşma ve ses egzersizi. Uygulanabilecek eğitimlerden biri de şan eğitimi olabilir. Çünkü kekeme insanlar şarkı veya tekerleme söylerken kekelemiyorlar" dedi.

Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, "Kekemeliğin en etkili tedavisi konuşma ve ses egzersizi. Uygulanabilecek eğitimlerden biri de şan eğitimi olabilir. Çünkü kekeme insanlar şarkı veya tekerleme söylerken kekelemiyorlar" dedi. Prof. Dr. Altuntaş, "Kekemelik her yaş grubunda görülebilir, ama en çok 2-6 yaş grubunda konuşma gelişiminin olduğu yaş döneminde görülüyor. Erişkinlerde görülmez gibi bir yaklaşım var ama erişkin yaş döneminde de ortaya çıkabilen bir rahatsızlık bu. Çocuklukta başlayıp devam edebilir ya da erişkin dönemde de çıkabilir. Halk arasında en çok bilinen korkuyla tetiklenmesidir. En önemli sebeplerinden birinin bu olması dışında kaygı bozukluğu, konuşma gelişmesine yönelik nörolojik hastalıklarda, ilerleyen yaş gruplarında yine nörolojik hastalıklar ve psikiyatrik bazı hastalıklarda kekemelik ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

Etiketler : Kekemeliğin en etkili tedavisi Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş Kekemelik
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