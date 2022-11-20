Kekemelerin sözü tamamlanmamalı

Kekemeliğin bilinçsizce bir şekilde denenen tedavi yolları ile aşılamayacağını ifade eden dil ve konuşma terapisti Berfin Türkmen, "Kekemelik bir hastalık değildir bir konuşma bozukluğudur" dedi. Kekemeliğin genetik veya çevresel faktörlerden kaynaklanabileceğinin altını çizen Türkmen, "Bir uzman kontrolünde gerçekleşmeyen bilinçsiz tedavi şekillerinin bireye hiçbir yararı olmayacaktır" şeklinde konuştu. "Taklit ederek kekemelik olmaz" diyen terapist Türkmen, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir çocukta kekemelik var ise bazı aileler de o çocukla iletişim kurulması taraftarı olmuyor. Çünkü çocuğunun da kekemeyi taklit etmesinden veya bulaşacağından korkuyorlar. Bu da kekemeliği olan için büyük bir duygusal travmaya yol açıyor. Çevredekilerin bilinçsizliği bu durumu daha da zora sokuyor. Aynı şekilde konuşma bozukluğu yaşayan bireye, nefes al, sakin ol, yavaş konuş, düşün, dinlen diye telkinlerde bulunuyorlar. Bu da bireyi baskı altına sokuyor. Kekemelik sorunu yaşayan bir bireyin yarım kalan sözü kesinlikle tamamlanmamalıdır. Bu durumdan normal olarak akıcı konuşan biri de rahatsız olur."

