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28 Haziran 2024 Cuma 20:38:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 20:38:00

Kefir ve yoğurt bağırsakları güçlendiriyor

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Prof. Dr. Aytaç Atamer, sağlıklı bir bağırsak sistemi günlük beslenme alışkanlığında mümkün olduğu kadar doğal beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, "Özellikle kefir ve yoğurtta bulunan sağlıklı bakteriler, mikrobiyota dediğimiz yararlı bakterilerin sayısını artırıyor, buna bağlı olarak sindirimi kolaylaştırıyor ve vücudun direncini artırarak kilo kaybında dahi etkileri oluyor" dedi. Prof. Dr. Aytaç Atamer, sağlıklı bir bağırsak sistemi günlük beslenme alışkanlığında mümkün olduğu kadar doğal beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler : beslenme alışkanlığı doğal beslenme sağlıklı bağırsak
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