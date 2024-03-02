Kefir ve yoğurt bağırsakları güçlendiriyor

Tek yönlü beslenme bağırsak sağlığını olumsuz etkiliyor. Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, "Özellikle kefir ve yoğurtta bulunan sağlıklı bakteriler, mikrobiyota dediğimiz yararlı bakterilerin sayısını artırıyor, buna bağlı olarak sindirimi kolaylaştırıyor ve vücudun direncini artırarak kilo kaybında dahi etkileri oluyor" dedi. Prof. Dr. Aytaç Atamer, sağlıklı bir bağırsak sistemi günlük beslenme alışkanlığında mümkün olduğu kadar doğal beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Her meyve sebzeyi mevsiminde ve azar azar yemek gerektiğini kaydeden Atamer, "İdeal bir bağırsak sağlığı için diyetimizde karbonhidrat, protein ve yağın dengeli olarak bulunması gerekmektedir. Tek yönlü beslenme bağırsak sağlığımızı olumsuz etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan bazı ketojenik diyetlerin tek yönlü beslenme nedeniyle bağırsak sağlığını ve vücut immün sistemini bozduğunu vurgulayan Atamer, "Her türlü besinden 'dengeli bir şekilde almak kaydıyla' yemeliyiz, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeliyiz. Evde yapabileceğimiz doğal besinler olarak ev yoğurdu, ev sirkesi, turşular vücut sağlınızın korunmasında rol oynamaktadır. Sadece beslenmeyle değil beraberinde egzersiz yapmalı, alkol ve sigaradan uzak durmalıyız." açıklamasında bulundu.