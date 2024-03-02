VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi
İBB projeyi bitiremedi, esnaf kepenk kapattı
Fitch, ABD'nin kredi notunu teyit etti
Google'dan matematik sorularını çözen uygulama
02 Mart 2024 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 09:30:00

Kefir ve yoğurt bağırsakları güçlendiriyor

ABONE OL

Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Atamer, "Özellikle kefir ve yoğurtta bulunan sağlıklı bakteriler, mikrobiyota dediğimiz yararlı bakterilerin sayısını artırıyor, buna bağlı olarak sindirimi kolaylaştırıyor ve vücudun direncini artırarak kilo kaybında dahi etkileri oluyor." dedi

Tek yönlü beslenme bağırsak sağlığını olumsuz etkiliyor. Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, "Özellikle kefir ve yoğurtta bulunan sağlıklı bakteriler, mikrobiyota dediğimiz yararlı bakterilerin sayısını artırıyor, buna bağlı olarak sindirimi kolaylaştırıyor ve vücudun direncini artırarak kilo kaybında dahi etkileri oluyor" dedi. Prof. Dr. Aytaç Atamer, sağlıklı bir bağırsak sistemi günlük beslenme alışkanlığında mümkün olduğu kadar doğal beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Her meyve sebzeyi mevsiminde ve azar azar yemek gerektiğini kaydeden Atamer, "İdeal bir bağırsak sağlığı için diyetimizde karbonhidrat, protein ve yağın dengeli olarak bulunması gerekmektedir. Tek yönlü beslenme bağırsak sağlığımızı olumsuz etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan bazı ketojenik diyetlerin tek yönlü beslenme nedeniyle bağırsak sağlığını ve vücut immün sistemini bozduğunu vurgulayan Atamer, "Her türlü besinden 'dengeli bir şekilde almak kaydıyla' yemeliyiz, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeliyiz. Evde yapabileceğimiz doğal besinler olarak ev yoğurdu, ev sirkesi, turşular vücut sağlınızın korunmasında rol oynamaktadır. Sadece beslenmeyle değil beraberinde egzersiz yapmalı, alkol ve sigaradan uzak durmalıyız." açıklamasında bulundu.

Etiketler : beslenme kefir yoğurt bağırsak
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX