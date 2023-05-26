KEFİR enfeksiyondan da depresyondan da korur

Kefir yüksek miktarda B1, B12, ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler, enzim ve probiyotik içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enfeksiyondan depresyona kadar pek çok soruna çözüm oluyor.



Uzmanlar, fermente süt ürünü olan kefirin sayısız faydası olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek "Enfeksiyondan depresyona kadar pek çok soruna çözüm olarak kefir içebilirsiniz. Aynı zamanda sağlıklı besin öğeleri içerdiğinden ve vücut ağırlığını azalttığından dolayı diyetlerin vazgeçilmez parçasıdır" diyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, içeriğinde maya ve bakteri bulunan fermente edilmiş süt ürünü olan kefirin aynı zamanda probiyotik özellik taşıdığını ve tarih boyunca sofralardan eksik olmadığını ifade etti. Kefirin faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunun altını çizen Diyetisyen Güneş "Kefir yüksek miktarda B1, B12, ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler, enzim ve probiyotik içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enfeksiyondan depresyona kadar pek çok soruna çözüm olarak kefir içebilirsiniz" dedi. Diyetisyen Güneş, kefirin 15 faydasını şöyle sıraladı:

1- Probiyotik:

Kefirden izole edilen çeşitli bakterilerin ve mayaların, düşük pH ve safra asitlerine karşı dayanıklı olduğu, bağırsaklara tutunabildiği, patojenlere karşı güçlü antagonistik etki gösterdiği ve sağlık üzerine olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır.

2-Antimikrobiyal:

Antimikrobiyal etki gösterdiği bilinmektedir. Kefirin antimikrobiyal etkisi kefirin pH düzeyi, fermentasyon sonucu oluşan biyoaktif peptitler, organik asitler ve hidrojen peroksit ile ilişkilendirilmektedir. Kullanılan kefir kültürü ve fermentasyon süresi de antimikrobiyal etkinliği etkilemektedir.

3- Anti alerjen:

Ige ve ıgG1 yanıtının baskılanmasına neden olan kefirin, gıda alerjilerinin yanı sıra astım ve atopik dermatit gibi alerjik hastalıklar üzerinde olumlu etki yaptığı görülmüştür.

4-Antikanserojen:

Kefirin meme kanseri, gastrik kanser, kolon kanseri ve lösemi de antikarsinojenik etki gösterdiği bildirilmektedir. Yapılan çalışmalarda kefirin, tümör hücrelerinin büyümesini engellediği ve tümör çapını küçülttüğü görülmüştür. DNA hasarlanması ve mutasyona bağlı olarak kanser hücrelerinin oluşumunda rol oynayan bazı enzimlerin aktivitelerini azalttığı, asiditeyi artırarak, yağ asitlerinin üretimini artırdığı ve hücre ölümünü hızlandırarak kanser oluşumunu engellediği saptanmıştır.

5-Vücut ağırlığını azaltır

Kefirin, yüksek yağlı diyetin neden olduğu aşırı yağ birikimini ve vücut ağırlığı artışını azalttığı gösterilmiştir.

6-Kalp ve damar hastalıklarından korur

Düzenli kullanımında damar sertliğini önlemeye yardımcı olur. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özellik taşır.

7- Kan şekerini düşürür

Düzenli kefir tüketen bireylerde açlık kan glikozunun önemli oranda düştüğü gözlemlenmiştir.

8-Kabızlığa karşı birebir

Düzenli kefir tüketen bireylerde dışkılama sıklığı, dışkının kıvamında gelişme sağladığı ve kolon geçişini hızlandırdığı bildirilmiştir. Fakat yapılan bir araştırmada kullanılan kefirin, antibiyotik ilişkili diyareye karşı koruyucu olmadığı bildirilmiştir. Laktoz intoleransı olan bireylerde süt yerine kefir tüketilmesinin intolerans şikayetlerinin azalttığı bilinmektedir.

9-Diyetin vazgeçilmezi

Fermente süt ürünleri arasında oldukça popüler olan kefir hem besin öğesi bileşimi hem probiyotik özelliği ile fonksiyonel bir besin olarak sağlıklı bir diyetin parçası olmalıdır.

10-Kasılmaları önler

Magnezyum içeriğinden kaynaklı kas kasılmalarını önlemede yardımcıdır.

11- Kansızlığı engeller

B12 vitamini ve diğer B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olarak kansızlığı önlemeye yardımcı olur.

12- Kemik ve diş sağlığını korur

Yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korumaya yardımcı olur.

13-Saç ve tırnak bakımı için önemli

İyi bir biyotin kaynağı olduğu için sağlıklı saçlar, tırnaklar ve cilt için önemlidir.

14-Enfeksiyona karşı etkili

Vücutta fazla tuz tutulumunu önleyerek böbrek hastalıkları, safra bozuklukları, sarılık, çeşitli enfeksiyonlar ve egzama tedavisinde etkilidir.

15-Depresyona karşı etkili

Kefirin depresyonu azaltıcı etkisi vardır. Tüketim sonrasında hafif bir gevşeme ve uyku hali verir. Bunun nedeni triptofan, magnezyum ve kalsiyum içeriğinin yüksek olmasına bağlanır.