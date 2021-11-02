Keçiboynuzunun balı da çok faydalı

Harnup olarak da bilinen keçiboynuzu, içeriğinde bulunan vitamin ve minareller nedeniyle tüketilmesi çok faydalı bir besindir. Fakat sadece kendisi değil aynı zamanda balının da faydaları saymakla bitmez. Arılar tarafından, çoğunluğu tek bir çiçekten toplanmış ballara 'monoflora bal' denildiğini belirten beslenme uzmanları, keçiboynuzu balının da, yoğunlukla keçiboynuzu ağacının çiçeklerinden toplandığını dile getirerek sağlığa faydalarını şu şekilde sıralıyor: Kalsiyum bakımından çok zengindir, E vitamini sayesinde öksürüğe, gribe, kemik erimesine ve kansızlığa iyi gelir. Balgam söktürür, bronşları açar, nefes darlığında oldukça etkilidir. Yüksek vitamin ve mineraller içerdiğinden, diş ve dişetleri üzerinde olumlu etkisi vardır. Kalbe faydalıdır, çarpıntıyı önler, insan vücuduna giren radyasyonu dışarı atar. Solunum güçsüzlüğü, alerjik nefes darlığı ve soğuk alerjisi durumunda çok etkilidir. Astım hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Kemiklerin güçlenmesini sağlar.

