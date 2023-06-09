VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden: İngiltere Başbakanı Sunak ile önemli ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdik
İstanbul'un ihracatında sanayi baş rolde
Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmuyor
Borsa İstanbul 2022'de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu
Türkiye, hayvan varlığında Avrupa'nın zirvesinde
Katılım bankacılığında sektörün hedefi yüzde 15 paya ulaşmak
09 Haziran 2023 Cuma 07:37:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 07:37:00

Kaynatılan sütün besin değeri düşüyor

ABONE OL

Sütün kemikler ve dişler için faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar, süt tozlarının sütle aynı içeriğe sahip olmadığı konusunda uyardı.

Sütün kemikler ve dişler için faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar, süt tozlarının sütle aynı içeriğe sahip olmadığı konusunda uyardı. Marketlerde satılan süt tozlarının içeriğinde glikoz bulunduğu için tam tersine dişlere zarar verdiğini belirten Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üy. Şebnem N. Koçan, çiğ süt yerine pastörize ve UHT sütlerin tercih edilmesini önerdi. Gece yatmadan önce mutlaka dişlerin fırçalanması gerektiğine dikkat çeken Koçan, süt dişlerinin çıkmaya başlamasından itibaren fırçalanmaya başlanması gerektiğinin de altını çizdi. Çiğ sütlerin daha uzun ömürlü olması için içine karbonat ya da soda konulduğunu kaydeden Koçan, "Maliyeti düşürmek için su ekliyorlar. Ayrıca evde sterilize etmek için çiğ sütler kaynatılıyor. Kaynatıldığı zaman sütün besin değeri düşüyor. Bu nedenle pastörize ve UHT sütleri daha çok tercih etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Etiketler : Kaynatılan sütün Dr. Öğr. Üy. Şebnem N. Koçan çiğ süt UHT sütleri
Mavi, Hande'nin yanından ayrılmıyor

Mavi, Hande'nin yanından ayrılmıyor
Tatil bitti çalışma zamanı

Tatil bitti çalışma zamanı
Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması

Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Evlilik deliliktir

Evlilik deliliktir
Teşekkür gecesi

Teşekkür gecesi
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
İlk kez beyazperdede

İlk kez beyazperdede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX