Kaynatılan sütün besin değeri düşüyor

Sütün kemikler ve dişler için faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar, süt tozlarının sütle aynı içeriğe sahip olmadığı konusunda uyardı. Marketlerde satılan süt tozlarının içeriğinde glikoz bulunduğu için tam tersine dişlere zarar verdiğini belirten Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üy. Şebnem N. Koçan, çiğ süt yerine pastörize ve UHT sütlerin tercih edilmesini önerdi. Gece yatmadan önce mutlaka dişlerin fırçalanması gerektiğine dikkat çeken Koçan, süt dişlerinin çıkmaya başlamasından itibaren fırçalanmaya başlanması gerektiğinin de altını çizdi. Çiğ sütlerin daha uzun ömürlü olması için içine karbonat ya da soda konulduğunu kaydeden Koçan, "Maliyeti düşürmek için su ekliyorlar. Ayrıca evde sterilize etmek için çiğ sütler kaynatılıyor. Kaynatıldığı zaman sütün besin değeri düşüyor. Bu nedenle pastörize ve UHT sütleri daha çok tercih etmeliyiz" şeklinde konuştu.

