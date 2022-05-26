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Kayısı suyu içmek sindirimi güçlendirir

Kayısı suyu içmek sindirimi güçlendirir

Kayısı ve kayısı suyunun içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerin sindirim sistemini düzenlediğini belirten uzmanlar, rutin beslenme düzeninin değişmesi durumunda yaşanabilecek sindirim bozukluklarından korunmak için yemekle birlikte bir bardak kayısı suyunun tüketilmesini öneriyor.

Kayısı ve kayısı suyunun içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerin sindirim sistemini düzenlediğini belirten uzmanlar, rutin beslenme düzeninin değişmesi durumunda yaşanabilecek sindirim bozukluklarından korunmak için yemekle birlikte bir bardak kayısı suyunun tüketilmesini öneriyor. Özellikle ağır gıdalar tüketmenin sindirim sistemini zorlayacağını ve kabızlık gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Neriman İnanç, bu sorunun giderilmesi için bol sıvı tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. İnanç, kayısı suyunun içerisinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde yardımcı olan selüloz ve pektin posalarının yer aldığını vurgulayarak, bu tip sorunların giderilmesi için yemekle birlikte bir bardak kayısı suyunun tüketilmesini öneriyor.