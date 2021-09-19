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19 Eylül 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 07:30:00

Kaygı düşman değil, doğal bir duygudur

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Halk arasında kaygı olarak bilinen anksiyetenin düşman değil, doğal bir duygu olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Töre Simge Korkut, birtakım egzersizlerle kaygıyla kurduğumuz ilişkinin bize verebileceği zararları azaltmanın mümkün olabileceğini söyledi. Başka birini dinlediğimizde, söyleyeceklerine katılıp katılmayacağımızı seçtiğimizi ancak iç sesimize yeterince kulak vermediğimizi ifade eden Uzm. Klnk. Psk. Korkut, "İç sesimizle genellikle aynı fikirde olma veya katılmama seçeneğine sahip olduğumuzu düşünmüyoruz. Ancak bu egzersizi denemenizi öneririm. Araştırmalar zihninize farklı bir isim vermenin buna yardımcı olduğunu göstermiştir. Çünkü zihninizin adı farklıysa, 'siz'den farklıdır. Şimdi bir partide, kafede, restoranda onunla tanışıyormuşsunuz gibi yeni isminizi kullanarak zihninize merhaba deyin. Gün içerisinde sizi zorlayan duygu ve düşünceler olursa, zihninize taktığınız isimle zihninizi fark edin ve onu kibarca dinleyin" diye konuştu.

Etiketler : Töre Simge Korkut KAYGI İç sesimiz DOĞAL DUYGU
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