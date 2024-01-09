VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının kullanılması yasaklandı
"Nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında 75 gözaltı
ABD, denetimler tamamlanana kadar "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçmayacağını bildirdi
"Bakımlı kadınım"
‘Kopuk' heyecanı
20 milyon başarısı
09 Ocak 2024 Salı 08:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 08:30:00

Kaygı bozukluğu kadınlarda daha fazla

ABONE OL

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sonkurt, "Kaygı bozukluğu, kadınlarda erkeklere göre 10 kat daha fazla görülüyor" dedi.

Toplumun yaklaşık yüzde 20'sinde görülebilen kaygı bozukluğunun tedavi edilmediği takdirde alkol ve madde bağımlılığına neden olabildiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Olcay Sonkurt, "Kaygı bozukluğu, kadınlarda erkeklere göre 10 kat daha fazla görülüyor" dedi. Uzman Dr. Sonkurt, "Kaygı bozukluğu hormonal sebeplerden ya da yaşantısal sıkıntılardan olabiliyor. Kadınların maruz kaldığı, psikolojik açıdan zorlayıcı olaylar, erkeklere kıyasla pek çok toplumda daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Bu rahatsızlık çok fazla kendi kendine geçebilen bir durum değildir. Yaşantıdaki genelde bir takım sıkıntılarla ilişkili olduğu için kişinin bunun çözüm yollarını araştırması ve bunu farkındalığını sağlayabilmesi için bir uzmanla görüşmesi gerekiyor" dedi.

Etiketler : kaygı bozukluğu tedavi kadın erkek
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX