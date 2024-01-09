Kaygı bozukluğu kadınlarda daha fazla

Toplumun yaklaşık yüzde 20'sinde görülebilen kaygı bozukluğunun tedavi edilmediği takdirde alkol ve madde bağımlılığına neden olabildiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Olcay Sonkurt, "Kaygı bozukluğu, kadınlarda erkeklere göre 10 kat daha fazla görülüyor" dedi. Uzman Dr. Sonkurt, "Kaygı bozukluğu hormonal sebeplerden ya da yaşantısal sıkıntılardan olabiliyor. Kadınların maruz kaldığı, psikolojik açıdan zorlayıcı olaylar, erkeklere kıyasla pek çok toplumda daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Bu rahatsızlık çok fazla kendi kendine geçebilen bir durum değildir. Yaşantıdaki genelde bir takım sıkıntılarla ilişkili olduğu için kişinin bunun çözüm yollarını araştırması ve bunu farkındalığını sağlayabilmesi için bir uzmanla görüşmesi gerekiyor" dedi.