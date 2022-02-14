Kayak yaralanmalarında önce bilinç kontrol edilmeli

Kış mevsiminde sıklıkla yaşanabilen kayak yaralanmalarında ilk müdahalenin önemini vurgulayan uzmanlar, yaralanan kişinin hareket ettirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Yaralanan kişinin bilincinin, rahat nefes alıp verdiğinin kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, "Yaralanan kişinin bilincini kontrol etmeli, yaralı rahat nefes alıp veriyor mu, nabız ritmi doğal mı gibi değerlendirme yapılmalıdır. Bundan sonra baş, boyun, omurga bölgesinde hassasiyet var mı, hareketlerinde kısıtlanma var mı gözlemlenmelidir" diye konuştu.



SAKIN HAREKET ETTİRMEYİN

Boyunda hassasiyet varsa yaralının hareket ettirmeden önce boyunluk tedarik edilmesi gerektiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, "Hastanın taşınmasının boyunluk ve travma tahtası üzerinde yapılması gerekmektedir. Hayatı tehdit etmeyen yaralanmalarda ağrılı uzvu korumak amaçlı geçici atel, breys kullanılarak olası ikincil yaralanmaların önüne geçilmelidir. Yaralı kişi hipotermi ve susuzluktan korunmalı, gerekli ısıtıcı ve su takviyesi yapılmalıdır" dedi.