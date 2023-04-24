Kataraktın tek tedavisi ameliyat

Halk arasında "göze perde inmesi" olarak tanımlanan katarakt, dünyada körlük nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Filiz İmadoğlu, "Göz merceği şeffaf olup, dışarıdan gelen ışığı retinadan geçirip odaklar. Ancak lensler zaman içerisinde bulanıklaşmaya başlar. Bulanıklaşma olduğunda halk arasında 'perde' dediğimiz dönem, yani gözün dışarısı ile ışık temasının kaybolduğu dönem vuku bulur. Ameliyatla doğal olan mercek alınır, göz içerisine özel maddelerden yapılan mercekler konulur" dedi.

En çok karşılaşılan kataraktların yaşa bağlı kataraktlar olduğunu söyleyen İmadoğlu, "Kataraktın dünyada tek tedavisi ameliyattır" ifadelerini kullandı.

