Katarakt ameliyatları artık iğnesiz

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş, katarakt ameliyatlarında hastaların en büyük korkusu olan iğneye gerek duyulmadığını ve lazer yöntemi gerçekleştirdiğini belirterek, ameliyatların artık iğnesiz, dikişsiz ve ağrısız gerçekleştirildiğini müjdeledi. Op. Dr. Biliş, "Katarakt dışında başka bir rahatsızlığınız yok ise multifokal lensler sayesinde de görmeyi azaltan, gözlüğe olan bağımlılığınız çok azalır veya tümüyle ortadan kalkabilir" dedi. Biliş, "Katarakt ameliyatları hastanede yatmaya gerek kalmadan yapılabilen tedavilerdir. Operasyondan bir saat önce göze damla damlatılarak, göz bebekleri büyütülür. Hastaların birçoğunun en büyük korkusu olan gözün iğne yapılarak uyuşturulması yerine, damla anestezisi kullanılarak yapılması hastaların hem konforunu arttırmakta, hem de korkularını en aza indirmektedir. Cerrahi sonrasında genellikle dikişe de gerek yoktur. Yani katarakt cerrahisi iğnesiz, dikişsiz ve ağrısız bir cerrahidir diyebiliriz" şeklinde konuştu.

