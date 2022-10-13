Kaşıntı pek çok hastalığın belirtisi olabilir

Uzmanlar, uzun süren kaşıntıların tedavi edilmediği takdirde uykusuzluğa ve depresyona yol açabileceği uyarısında bulundu. Kaşıntının altta yatan birçok hastalığın sebebi olabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, deri muayenesinin tanıda en önemli araçlardan birisi olduğunu kaydetti. İnsanların çoğunun hayatlarının bir döneminde mutlaka kaşıntı şikâyeti yaşadıklarını ancak gerçek sıklığının bilinmediğini söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz, "Kaşıntı, deri hastalıkları dışında, kansızlıktan parazite kadar pek çok hastalığın belirtisi olabilmektedir. Bu nedenle uzun süren kaşıntıları ciddiye almak gerekir. Kimi zaman en az ağrı kadar hastayı rahatsız eden; uykusuzluğa ve depresyona yol açan, hatta çeşitli psikiyatrik sorunları olup tedavi edilmeyen kişilerde intihar düşüncelerine bile neden olabilmektedir. Kaşıntı için vücudun bir çeşit uyarısı ya da derinin bir tepkisi demek mümkündür" dedi. Dermatologların, deri muayenesi ve genel muayene ile kaşıntının nedenini belirlemeye çalıştıklarını dile getiren Doç. Dr. Ekiz, "Tüm bu araştırmaların sonuçlarına göre, gerekirse ilgili diğer dallardan uzman hekimlerin de yardımına da başvurulur. Bazen de hiçbir neden olmadan stres ve sıkıntıya bağlı kaşıntılar ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.

