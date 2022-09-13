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13 Eylül 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 09:00:00

Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir

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Uzmanlar kas ağrılarına ilişkin, "Ağrılar kanser ya da Tip 1 diyabet gibi ciddi hastalıkların habercisi dahi olabiliyor" dedi.

Uzmanlar kas ağrılarına ilişkin, "Ağrılar kanser ya da Tip 1 diyabet gibi ciddi hastalıkların habercisi dahi olabiliyor" dedi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emine Bukan Arıca, kas ağrısı hisseden bir kişide şikayetinin öncelikle bölgesel mi yoksa yaygın bir ağrı mı olduğunun belirlenmesi gerektiğini, kas ağrılarının ihmal edilmeyerek altta yatan nedenin araştırılması ve tedavi edilmesi gerektiğini kaydetti. Dr. Arıca, bazen tek bir alanda görülen kas ağrılarının dışında bütün vücudu etkisi altına alan kas ağrılarından da yakınıldığını söyleyerek, "Buna neden olan ağrının yeri genellikle tam olarak tespit edilemezken, sızı şeklinde veya yanıcı tarzda ortaya çıkıyor. Bazen vücudun diğer bölgelerine de yayılabilen bu ağrılar kanser ya da Tip 1 diyabet gibi ciddi hastalıkların habercisi dahi olabiliyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : Kas ağrıları Dr. Emine Bukan Arıca Ağrılar kanser ya da Tip 1 diyabet
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