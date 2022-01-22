Karneyi değil süreci değerlendirin

Eğitim yılının ilk dönemi dün sona erdi. Karne zamanları ya da sınav sonuçlarının açıklandığı zaman dilimlerinin öğrencilerin büyük stres yaşadıkları zaman dilimleri olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, "Bu durum hem öğrenci hem de aile için zorlayıcı oluyor. Aynı zamanda ebeveyn ve çocuk ilişkisini de olumsuz etkileyen bir süreç yaşanabiliyor. Ev içi sağlıklı iletişimin desteklenmesi ve bireylerin birbirlerini anlayıp talep ve beklentilerin net bir şekilde bilinmesi için anne, baba ve çocuğun kitle iletişim araçları olmadan konuşabilecekleri sakin bir ortam yaratılmalı. Karneye kadar olan ders çalışma sistemi ve notlar değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta karne notunun değil, çocuğun çalışma performansının yani süreç değerlendirilmesinin yapılmasıdır." dedi.

SUÇLAYICI VE KIYASLAYICI OLMAYIN



Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, ebeveynlerin performans anlamında çocuklarının daha iyi olabileceklerini düşündüklerini ve bundan dolayı hayal kırıklığı hissetmelerinin mümkün olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ebeveynler duygularını çocukları ile sakince paylaşabilir ama duygu ifadelerinde dikkat etmeleri gereken çok önemli bir nokta vardır. Duygu, düşünce ve beklentilerini ifade ederken suçlayıcı, yargılayıcı ve diğer arkadaşlarıyla kıyaslayıcı ifadelerden kesinlikle ve kesinlikle uzak durulmalı. Suçlayıcı ya da kıyaslayıcı ifadeler çocuğun benlik saygısını ve özgüvenini düşürür, kendisini değersiz, yetersiz ve sevilmeyen biri olduğunu düşünmesine sebep olur. Karne notlarının değerlendirilmesinde süreç ön planda olmalı ve çalışma performansıyla ilgili düşünceler paylaşıldıktan sonra neyi nasıl yapabileceğine dair yönlendirmelerde bulunulabilir."

ÖDÜL YA DA CEZA VERMEK DOĞRU DEĞİL



Ödül ve ceza kavramının çocuklar için çok hassas kavramlar olduğunu vurgulayan Seda Aydoğdu, "Özellikle küçük yaş grubu çocuklar, aldıkları ödüller veya cezalar üzerinden sevilip sevilmediklerine dair çıkarımda bulunabilirler. Yaşla birlikte bu durum 'ailem beni sadece derslerim iyi olursa sever' şeklinde daha net çıkarımlarda bulunmalarına sebep olabiliyor. Bu sebeple çocuğun aldığı karne notları üzerinden ödül veya ceza vermenin doğru bir yol olmadığının altını çizmekte fayda var. Süreç değerlendirmesi hakkında olumlu veya olumsuz geri bildirimler verilebilir" ifadelerini kullandı.