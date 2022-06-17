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17 Haziran 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 08:00:00

Karnede yüksek ödül, ceza ile aynı etkiyi yapıyor

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Karnedeki notların çocuğun zeka seviyesini, öğrenme biçimini, hayata dair başarısını ya da tüm performansını yansıtmadığını vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, "Karne, çocuğun o dönem içerisinde gösterdiği akademik başarıyı veya akademik açıdan desteğe ihtiyaç duyduğu alanlar konusunda yol göstericidir" uyarısında bulundu.

Karnedeki notların çocuğun zeka seviyesini, öğrenme biçimini, hayata dair başarısını ya da tüm performansını yansıtmadığını vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, "Karne, çocuğun o dönem içerisinde gösterdiği akademik başarıyı veya akademik açıdan desteğe ihtiyaç duyduğu alanlar konusunda yol göstericidir" uyarısında bulundu. Konuk, anne ve baba tarafından gösterilen ani tepkilerin çocuğun aile içindeki ilişkilerini, psikolojik sağlığını ve gelecekteki akademik erformansını olumsuz etkileyeceğini söyledi. Konuk, karneye karşılık olarak verilen aşırı ve maddi olarak yüksek ödüllerin çocukta ceza ile aynı etkiyi yaratacağı uyarısında da bulundu.

Zayıf karnede ne yapılmalı?

Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, çocuğun karnesinin zayıf olması durumunda çocukla konuşurken öncelikle karnesi hakkındaki duygu ve düşüncelerinin dikkatle dinlemesi gerektiğini vurgulayarak "Çocuğa karnesini değerlendirirken kendini ifade etmesine destek olunmalıdır. Ebeveynler bu konuşma esnasında seçtikleri kelimelere ve cümlelere oldukça dikkat etmeli, yargılayıcı, alay edici ve incitici cümlelerden uzak durmalıdır" uyarısında bulundu.

Etiketler : Karnede yüksek ödül çocuk ödül
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