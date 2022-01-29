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29 Ocak 2022 Cumartesi 09:04:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 09:04:00

Karlı havada yürürken dizler hafif kırık olmalı

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Kar yağışı sonrası kaygan yüzeylerde yürürken dizler hafif kırık olması vücut dengesini kolaylaştırır.

Karlı ve buzlu yüzeyler arasından tercih yapmak gerekirse, karlı zeminler veya zeminin pürüzlü olduğu yerler tercih edilmelidir. Hareketi kısıtlamadan esnek, korunaklı ve tabanı kaygan olmayan ayakkabıların tercih edilmesini tavsiye eden Doç. Dr. Aydın Arslan, "Kış aylarında karlı ve buzlu yüzeylerde yürümek için öncelikle uygun bir ayakkabıya ihtiyacımız var. Yaşlılar veya denge sağlamakta zorlananlar mümkünse kaygan zeminlerde yürümemelidirler. Ancak bu havalarda çıkma zorunluluğu olanlar baston gibi destekler kullanarak dengelerini daha iyi sağlayabilirler" açıklamasında bulundu.

Etiketler : karlı havada yürüme kaygan zemin karlı zamin sağlık
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