Karlı havada yürürken dizler hafif kırık olmalı

Karlı ve buzlu yüzeyler arasından tercih yapmak gerekirse, karlı zeminler veya zeminin pürüzlü olduğu yerler tercih edilmelidir. Hareketi kısıtlamadan esnek, korunaklı ve tabanı kaygan olmayan ayakkabıların tercih edilmesini tavsiye eden Doç. Dr. Aydın Arslan, "Kış aylarında karlı ve buzlu yüzeylerde yürümek için öncelikle uygun bir ayakkabıya ihtiyacımız var. Yaşlılar veya denge sağlamakta zorlananlar mümkünse kaygan zeminlerde yürümemelidirler. Ancak bu havalarda çıkma zorunluluğu olanlar baston gibi destekler kullanarak dengelerini daha iyi sağlayabilirler" açıklamasında bulundu.