Karlı havada penguen gibi yürüyün

Son yılların en sert kışını geçiren ülkemizde, kar ve buzla kaplanan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Eğlenmek veya zorunluktan dolayı sokağa çıkanların ciddi yaralanmalarla karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra, kalıcı sakatlıklardan korunmak için penguen yürüyüşünün öneminden bahsederek "Önemli olan bu soğuk havalarda ayak bileğini koruyacak ayakkabıların tercih edilmesi gerekiyor. Buna rağmen eğer ayak bileklerinde herhangi bir burkulma olursa o bölgeyi sabit tutup en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması doğru olur. Kaygan zeminde yürürken elleri cebimizde tutarken dengemizi korumakta zorlanırız. Bu yüzden ayak burkulmalarının yaşanmaması için ellerimiz yana açarak penguen yürüyüşü yaparsak yaralanmaların önüne geçmiş oluruz" dedi.

