VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rönesans'ın yapı denetim sorumlusu bakın kim çıktı
"Erdoğan'ı önde görüyorum"
Duhok'ta düşen helikopter kime ait?
Katarakt ameliyatları artık iğnesiz
Karında şişlik ‘MİYOM'dan olabilir
Deprem travması ve stres uykusuzluğu tetikleyebiliyor
HPV aşısında merak edilen 11 soru
Acısını unuttu yardıma koştu
KKTC'nin TDT'deki varlığı Rum yönetimini rahatsız etti
Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
Elazığ'da sel ve toprak kaymaları köy yollarında hasara neden oldu
ABD'de 7 polis ve 3 sağlıkçı, siyahi Otieno'nun ölümüyle suçlanıyor
SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
ABD'den, YPG/PKK'ya helikopter eğitimi açıklaması
Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde sağanak nedeniyle sorun yaşanmadığı bildirildi
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 5 mahallede sürecek
Artvin'den yardım malzemesi yüklü 326 araç deprem bölgesine gönderildi
Türkmenistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için 3 bin çift ayakkabı gönderildi
Mersin Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır
Togg'a yoğun ilgi: İlk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş
Beyaz Saray: Ukrayna'da halihazırda ateşkes Rusya'nın "fethini" tasdik eder
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, ülke meclisini feshettiğini açıkladı
ABD, Hint Pasifik bölgesini desteklemek için gerekli adımları atacak
Peru'da Yaku Kasırgası'nın yol açtığı sellerde 2 bin 500 kişi evsiz kaldı
17 Mart 2023 Cuma 07:37:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 07:37:00

Karında şişlik ‘MİYOM'dan olabilir

ABONE OL

Uzmanlar, miyomların özellikle üreme çağındaki kadınlarda, rahimde en sık saptanan iyi huylu tümörler arasında yer aldığını belirtiyor.

Uzmanlar, miyomların özellikle üreme çağındaki kadınlarda, rahimde en sık saptanan iyi huylu tümörler arasında yer aldığını belirtiyor. Neredeyse her beş kadından birinde görüldüğü ifade edilen miyomlar, rutin jinekolojik muayenede tesadüfen saptanabilecekleri gibi çeşitli semptolara sebep olarak da varlığından haberdar edilebiliyor. Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, miyomların bulundukları bölge ve büyüklüklerine bağlı olarak şikayete neden olabileceğini belirtti. Miyoma bağlı görülen şikayetleri, kanama, ağrı, bası bulguları, karında şişlik ve kısırlık olarak sıralayan Kaplan adet kanamasının fazla olması, uzun sürmesi ve zaman zaman da ara kanamaların miyomlara bağlı olarak görülebileceğini söyledi. Miyomların neden olduğu şikâyetin bulundukları bölgeye göre değiştiğine işaret eden Kaplan, "Miyomlar idrar yollarına ve bağırsaklara baskı yaparak idrar yapmada zorluk, kabızlık gibi durumlara yol açabilir" bilgisini paylaştı.

Etiketler : Karında şişlik Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan miyomlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX