Karında şişlik ‘MİYOM'dan olabilir

Uzmanlar, miyomların özellikle üreme çağındaki kadınlarda, rahimde en sık saptanan iyi huylu tümörler arasında yer aldığını belirtiyor. Neredeyse her beş kadından birinde görüldüğü ifade edilen miyomlar, rutin jinekolojik muayenede tesadüfen saptanabilecekleri gibi çeşitli semptolara sebep olarak da varlığından haberdar edilebiliyor. Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, miyomların bulundukları bölge ve büyüklüklerine bağlı olarak şikayete neden olabileceğini belirtti. Miyoma bağlı görülen şikayetleri, kanama, ağrı, bası bulguları, karında şişlik ve kısırlık olarak sıralayan Kaplan adet kanamasının fazla olması, uzun sürmesi ve zaman zaman da ara kanamaların miyomlara bağlı olarak görülebileceğini söyledi. Miyomların neden olduğu şikâyetin bulundukları bölgeye göre değiştiğine işaret eden Kaplan, "Miyomlar idrar yollarına ve bağırsaklara baskı yaparak idrar yapmada zorluk, kabızlık gibi durumlara yol açabilir" bilgisini paylaştı.

