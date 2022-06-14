Karın içi sıcak kemoterapi kanser hücrelerini kıskaca alıyor

Karın içi organlar genellikle sindirim sistemini ilgilendiren; mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, rektum adı verilen kalın bağırsağın son bölümü, pankreas, karaciğer gibi organları kapsıyor. Bunların farklı türde kanserlerine günümüzde artık çok sık rastlanıyor. Örneğin, kolorektal kanserler artık en sık görülen kanser türleri arasında 3. ve 4. sırada yer alırken kanser nedeniyle yaşanan ölümler arasında da yine üst sıralarda karın içi kanser türleri geliyor. Ancak gelişen teknoloji sayesinde son yıllarda uygulanan bazı karın içi basınçlı sıcak kemoterapi uygulamaları ile yaşam beklentisi olmayan hastalarda dahi zaman kazanılırken, yaşam kalitesi de yükseltiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu, "Son zamanlarda basınçlı aerosol kemoterapi adı verilen yöntemle ise yine ileri evre kanserlerde laparoskopik yani kapalı yöntemle, özel bir cihazla 30 dakika boyunca kanser öldürücü ilaçları karın içerisine basınçlı ve püskürtür şekilde vererek normal damar yoluyla verilen kemoterapi ilaçlarının ulaşmadığı yerlere de ilaçların ulaşmasını sağlamaktayız. Böylece hem damar yoluyla verilen ilaçlar, hem de HIPEC ya da PIPAC gibi yöntemlerle içeriden verilen kanser ilaçlarıyla adeta kanser hücrelerini kıskaca almaktayız. Ve bunları yok etmek mümkün olmaktadır" dedi.



"Dünyada karın içi kanserlerle ilgilenen çok değerli bilim insanları ile bir araya geldik"

Karın için kanserler konusunda çok önemli bir organizasyona imza attık. "Peritoneal Karsinomatozisin Tedavisinde Güncelden Geleceğe, SRC+ HIPEC, PIPAC ve Diğer Yöntemler" konu başlığında Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde düzenlediğimiz organizasyonda çok değerli isimleri ağırladık ve tüm bu konuların tartışıldığı çok verimli bir bilimsel toplantı gerçekleştirdik. 11 Haziran'da gerçekleşen toplantımızda dünya çapında isimler konuyla ilgili tecrübelerini bizlerle paylaştı. Konuklarımız arasında John Spiliotis, Paris'ten genel cerrah Marc Pocard, Marc Reymond, Avusturya'dan Tarkan Jager gibi dünyada karın içi kanserlerle ilgilenen çok değerli bilim insanları bizlerle oldu. Kitaplarda bulunmayacak bilgileri tartıştık. Ülkemizden de çok değerli katılımcılar oldu. Bilimsel yönden çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu tip hastaların tedavisinde umut ışığı olan konuları konuştuk. Ben de sunumumda kolorektal kanserlerden evre 4 tanısı almış hastaların riskleriyle ilgili bilgiler verdim. Kolon kanserleri tedavi yöntemlerini konuştum. Ülkemizde geldiğimiz seviyeden bahsettim. Bu anlamda ülkemizde bu konularla ilgilenen cerrahlar için çok verimli ve ilgi gören bir organizasyon oldu diyebilirim."