Kardeş şiddetinin sebebi yanlış ebeveyn tutumu

Çocuk Gelişim Uzmanı Öğr. Gör. Zeynep Deniz Seven, "Ebeveynlerin çocuklarına karşı takındıkları yanlış tutumlar, kardeşler arasında şiddeti artırabilir ve hatta başlatan sebep olabilir" dedi. Kardeş kavgalarının daha da ileri giderek çocuğun çevresine de taşıyabileceğini söyleyen Seven, "Kardeşler arasında kavgalar ve çatışmalar sık sık yaşanabilmektedir. Kardeş çatışmaları ve kavgaları zaman zaman normal kabul edilse de bu durum aileleri zorlayabilmekte hatta bazen kardeşler arasında şiddete de yol açabilmektedir. Kardeşler arasında şiddet çocuklar üzerinde fiziksel, duygusal ve psikolojik zararlar meydana getirebilir. Ayrıca çocuk şiddeti öğrenerek bunu aile dışındaki çevresine mesela okula taşıyabilir. Kardeşler arasındaki şiddetin farklı nedenleri olabilir fakat kardeşler arası şiddet olaylarında ebeveynlerin rolü son derece önemlidir. Çünkü ebeveynlerin çocuklarına karşı takındıkları yanlış tutumlar, kardeşler arasında şiddeti artırabilir ve hatta başlatan sebep olabilir" dedi.

