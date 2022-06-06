Karbonlu siyah diş macunu kullananlar dikkat!

Sosyal medya platformlarında ya da diş macunu raflarında karşımıza çıkan siyah renkteki diş macunu merak ediliyor. Yeni bir materyal olduğu için yan etkileri çok net bilinmiyor. Diş hekimleri daha çok içinde flor olan diş macunlarını öneriyor. Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Gündoğdu, "Dişlerde ya da restorasyonlarda bulunan çatlak veya boşluklara birikerek materyallerin renklerinin daha gri veya siyah gözükmesine neden olabilir. Çoğunlukla İçerisinde flor barındırmıyor. Ağız ve diş sağlığımızı korumak için diş macunu tercih ederken diş hekimleri olarak içinde flor olan diş macunlarını öneriyoruz" dedi. Bilimsel kanıt niteliğinde aktif karbonlu siyah diş macunlarının etkilerine dair net bir şey söylemenin şu an için mümkün olmadığını belirten Gündoğdu, şunları kaydetti: "Diş hekimliğinde aktif karbon diş macunları, dişler ve ağız içi için özel üretilen tablet ve kremlerin ve polisaj amaçlı kullanılan patların içeriğinde bulunuyor. Aynı zamanda karbonun antibakteriyel antitoksidan özelliklerinden yararlanmak amacıyla ağız kokusunu ve plağı engellemek amacıyla ve karbon içeren diş fırçaları da var. Ayrıca literatürde bunu destekleyen nitelikte çalışmalar da bulunuyor. Dolayısıyla herhangi bir olumsuz yan etkiden kaçınmak için kullanılmak isteniyor ise haftada 2 gün kullanabilirsiniz."