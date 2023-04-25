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25 Nisan 2023 Salı 07:20:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 07:20:00

Kararında içilen kahve kalbin dostu

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Günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden kahvenin, doğru ölçülerde tüketildiği zaman kalbimiz için koruyucu bir kalkan

Günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden kahvenin, doğru ölçülerde tüketildiği zaman kalbimiz için koruyucu bir kalkan olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Anıl Sarıca, kahvenin bazı damar hastalığı problemlerinin oluşumunu da ciddi ölçüde azalttığını kaydetti. Günde 2 ila 4 fincan arası kahve tüketiminin 'düşük tüketim' olduğunu belirten Uzm. Dr. Anıl Sarıca, altı ve daha fazla kahve tüketiminin ise 'ağır tüketicilik' olarak tanımlandığını anlattı. Sarıca, "Kardiyologlara en sık sorulan soruların başında kahve tüketiminin insan sağlığına etkileri geliyor. Kahvenin içerisinde bulunan 1000'den fazla biyolojik aktif bileşen sayesinde günde iki ile dört fincan kahve tüketimi kalbe iyi geliyor" dedi.

Etiketler : kahve Uzm. Dr. Anıl Sarıca Kardiyoloji Uzmanı Dr. Anıl Sarıca
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