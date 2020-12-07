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07 Aralık 2020 Pazartesi 11:50:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 09:08:00

Karantinada tansiyonumuz fırladı

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Sosyal izolasyonun hipertansiyonu artırdı.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Kalkan, “Karantinada olan insanların hipertansiyon hastası olmasalar bile tansiyonlarının arttığına dair önemli veriler içeren yazılar yayınlanmaya başladı. Evde kalınan süre içerisinde hareketsiz kalmak, yeme alışkanlıklarının değişmesi, kilo almak, stres ve kaygı hipertansiyon hastalığında artışa neden oluyor” dedi.

Doç. Dr. Ali Kemal Kalkan, “Yapılan birçok araştırmada beslenme alışkanlıklarının değişmesi, tuz tüketim miktarının artması, hareket alanının kısıtlanıp daha az hareket etmeye bağlı olarak hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarda kayda değer artış olmakla beraber hali hazırda hipertansiyon tanısı olan hastalarımızın takibinde pandemi süreci ile birlikte tansiyon regülasyonlarının bozulduğunu mevcut ilaç rejimlerinin yetersiz kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Bu süreç içerisinde karantinanın hastalarımızı kötü yönde etkilediğine dair izlenimlerimiz var. İlaç tedavilerini artırmak ve hayat tarzlarını değiştirmek zorunda kaldığımız hastalarımız oldu” ifadelerini kullandı. 

Etiketler : hipertansiyon sosyal izolasyon Doç. Dr. Ali Kemal Kalkan karantina tansiyon
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