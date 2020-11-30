Karantina süreci hipertansiyonu artırdı

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Kalkan, “Evde olunan süre içerisinde hareketsiz kalmak, mevcut diyetlerin bozulması, stres ve kaygı hipertansiyon hastalığında artışa neden oluyor” dedi. Doç. Dr. Kalkan, “Karantinada olan insanların hipertansiyon hastası olmasalar bile tansiyonlarının arttığına dair önemli veriler içeren yazılar yayınlanmaya başladı. Evde kalınan süre içerisinde hareketsiz kalmak, yeme alışkanlıklarının değişmesi, kilo almak, stres ve kaygı hipertansiyon hastalığında artışa neden oluyor” diye konuştu.



KİLO ALMAMAYA ÇALIŞIN

Doç. Dr. Kalkan, “Yapılan birçok araştırmada beslenme alışkanlıklarının değişmesi, tuz tüketim miktarının artması, hareket alanının kısıtlanıp daha az hareket etmeye bağlı olarak hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarda kayda değer artış oldu” ifadelerini kullandı. Karantinada insanların kilo almaya daha fazla eğilimli olduklarına ve bunun doğuracağı sıkıntılara dikkati çeken Doç. Dr. Kalkan, kilo almanın hipertansiyonu artıran nedenler arasında olduğunu, stres hormonlarını arttırdığını ve kan basıncını yükselten etkenlerden olduğunu söyledi.

