Karantina dönemine özel! 65 yaş üstüne beslenme önerileri

Normalleşme sürecine girmiş olsak da koronavirüsün en çok etkilediği 65 yaş üzerindeki kişiler günlerini henüz karantina sürecinde evlerinde geçiriyor. İleri yaşlarda olanların bağışıklık sistemine herkesten daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, ideal beslenme düzenini yakalamak için 65 yaş üzeri kişilere önerilerde bulundu. Hem 65 yaş ve üzeri hem de kronik hastalığı olanlar için bu önerilerin birer zorunluluk halini alması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bu süreçte diyabet hastaları kan şekerinin düşmemesine dolayısıyla öğün saatlerini kaçırmamaya dikkat etmeli. Ayrıca kan şekerini hızlı yükselten yüksek glisemik indeksli şekerli ürünlerden uzak durulmalı. Bununla birlikte tansiyon hastalarında ise yüksek tuzlu ürünler ve evde fazla miktarda tuzlu veya salamura ürünler tüketilmesi bu süreç için sakıncalıdır” dedi.

1) Dengeli beslenin: Günlük besin alımınızda tek tip beslenmeyiniz olabildiğince sebze ve meyve çeşitliliği katmanızda fayda var.

2) Öğün atlamayın: Uzun açlıklar ve detokslar bu dönemde doğru beslenme sistemi değildir.

3) Su için: Aslında çok basit olan bu formül oldukça etkili, bütün enfeksiyon durumlarında olduğu gibi su en çok dikkat etmemiz gereken noktaların başında karşımıza çıkıyor. Günde 2-2,5 litre su için.

4) Protein tüketimi önemli: Haftada 2-3 defa balık tüketmeye çalışın, eğer balık tüketmiyorsanız yeşil mercimek de protein alımınız için doğru bir alternatif olacaktır.

5) Günde 2 porsiyon meyve tüketin: Ortalama 2 avuç içinize denk gelecek şekilde örneğin 1 mandalina + 1 kivi veya 1 portakal + 1 elma gibi günde 2 porsiyon meyve tüketiminiz bağışıklığınız için oldukça önemli.

6) Salatalarınıza zerdeçal ve zeytinyağı ilave edin: Yapılan birçok çalışmada zerdeçalın bağışıklık sistemi üzerine olumlu çalışmaları gözlemlenmiştir. Salatalarınıza ve yemeklerinize ilave edin.

7) Yoğurt veya kefir tüketin: Bağırsak florası bu dönemlerde stres faktörünün artması ile de olumsuz etkilenebilir yoğurt ve kefir gibi besinler floranızı güçlendirirken vücudunuza yeterli kalsiyum sağlayacaktır.

8) Hareket edin: Evin içerisinde günde 2500-4000 adım atmaya çalışın.

9) Mevsiminde beslenin: Mevsiminde beslenmek katkı maddelerinin minimuma indirgenmiş olması sebebiyle vücudunuz açısından en yararlı beslenme biçimidir.

KAÇINILMASI GEREKENLER

• Şekerli ürünlerden uzak durun: Yüksek şekerle beslenmek bağışıklık sisteminin en büyük düşmanlarındandır.

• Fazla yemekten kaçının: Fazla yemek de az yemek kadar vücudunuza zarar verir. Ne kadar çok yerseniz o kadar direncinizin yüksek olacağını düşünmeyin unutmayın: Dozundan fazla tüketilen her şey zararlıdır!

• Çay ve kahve tüketiminiz artmışsa suyu azaltma yoluna gitmeyin; unutmayın ki diğer sıvılar suyun yerini karşılamaz.

• Kilo almamaya dikkat edin, evde pasta ve börek gibi hamur işlerini azaltın. Çünkü karın çevresi yağlanma bu süreçten sonra sizin kalp damar hastalıkları riskinizi artırır.