  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç'in eski Başbakanı Olof Palme'nin katil zanlısı 34 yıl sonra açıklandı
Bakan Akar'dan celp açıklaması
İran'ın çift başlı askeri sisteminde çatlak işaretleri
ABD-Çin çekişmesinin bedelini bütün dünya ödüyor
İsrail gazetesi: Netanyahu ilk olarak 3 Yahudi yerleşim birimini ilhak edecek
LGS sınavda alınacak koronavirüs tedbirleri belli oldu
İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında değer kaybetti
Beklenen kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
Başkentte kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Irak'a ihracat yeniden hız kazanıyor
Sosyal izolasyonda evde kadının rolü
SPK Başkanı: Piyasa dolandırıcılarına geçit vermeyeceğiz
Libya Ordusu Sözcüsü: Vazgeçmeyeceğiz
Yılan paniği: Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düştü
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist yakalandı
Bangladeş'te korona virüsten ölenlerin sayısı bini aştı
Doğaseverler Nemrut Gölü'nün çevresini 12 saatte turladı
Karantina dönemine özel! 65 yaş üstüne beslenme önerileri
Bankalar ısrarla pahalı kredi satmaya devam ediyor! İki şube arası bir araba parası!
ASELSAN'a 31 milyon dolarlık sipariş: İmzalar atıldı
Defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Müthiş operasyonun detayları: Sinyalle yeri belirlendi, 24 saat içinde F-16'lar vurdu
Konut fiyatlarında fırsatçılık yapanlara şok! Dava açılabilir...
Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 69 kişi hayatını kaybetti
10 Haziran 2020 Çarşamba 12:51:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 13:26:00

Karantina dönemine özel! 65 yaş üstüne beslenme önerileri

ABONE OL

Koronavirüs, kronik hastalığı olanların yanı sıra en çok 65 yaş üzerindeki kişileri etkiliyor. Bu nedenle günlerini evde geçiren ileri yaşlardaki kişilerin bağışıklık sistemine herkesten daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Normalleşme sürecine girmiş olsak da koronavirüsün en çok etkilediği 65 yaş üzerindeki kişiler günlerini henüz karantina sürecinde evlerinde geçiriyor. İleri yaşlarda olanların bağışıklık sistemine herkesten daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, ideal beslenme düzenini yakalamak için 65 yaş üzeri kişilere önerilerde bulundu. Hem 65 yaş ve üzeri hem de kronik hastalığı olanlar için bu önerilerin birer zorunluluk halini alması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bu süreçte diyabet hastaları kan şekerinin düşmemesine dolayısıyla öğün saatlerini kaçırmamaya dikkat etmeli. Ayrıca kan şekerini hızlı yükselten yüksek glisemik indeksli şekerli ürünlerden uzak durulmalı. Bununla birlikte tansiyon hastalarında ise yüksek tuzlu ürünler ve evde fazla miktarda tuzlu veya salamura ürünler tüketilmesi bu süreç için sakıncalıdır” dedi.

1) Dengeli beslenin: Günlük besin alımınızda tek tip beslenmeyiniz olabildiğince sebze ve meyve çeşitliliği katmanızda fayda var.

2) Öğün atlamayın: Uzun açlıklar ve detokslar bu dönemde doğru beslenme sistemi değildir.

3) Su için: Aslında çok basit olan bu formül oldukça etkili, bütün enfeksiyon durumlarında olduğu gibi su en çok dikkat etmemiz gereken noktaların başında karşımıza çıkıyor. Günde 2-2,5 litre su için.

4) Protein tüketimi önemli: Haftada 2-3 defa balık tüketmeye çalışın, eğer balık tüketmiyorsanız yeşil mercimek de protein alımınız için doğru bir alternatif olacaktır.

5) Günde 2 porsiyon meyve tüketin: Ortalama 2 avuç içinize denk gelecek şekilde örneğin 1 mandalina + 1 kivi veya 1 portakal + 1 elma gibi günde 2 porsiyon meyve tüketiminiz bağışıklığınız için oldukça önemli.

6) Salatalarınıza zerdeçal ve zeytinyağı ilave edin: Yapılan birçok çalışmada zerdeçalın bağışıklık sistemi üzerine olumlu çalışmaları gözlemlenmiştir. Salatalarınıza ve yemeklerinize ilave edin.

7) Yoğurt veya kefir tüketin: Bağırsak florası bu dönemlerde stres faktörünün artması ile de olumsuz etkilenebilir yoğurt ve kefir gibi besinler floranızı güçlendirirken vücudunuza yeterli kalsiyum sağlayacaktır.

8) Hareket edin: Evin içerisinde günde 2500-4000 adım atmaya çalışın.

9) Mevsiminde beslenin: Mevsiminde beslenmek katkı maddelerinin minimuma indirgenmiş olması sebebiyle vücudunuz açısından en yararlı beslenme biçimidir.

KAÇINILMASI GEREKENLER

Şekerli ürünlerden uzak durun: Yüksek şekerle beslenmek bağışıklık sisteminin en büyük düşmanlarındandır.

Fazla yemekten kaçının: Fazla yemek de az yemek kadar vücudunuza zarar verir. Ne kadar çok yerseniz o kadar direncinizin yüksek olacağını düşünmeyin unutmayın: Dozundan fazla tüketilen her şey zararlıdır!

• Çay ve kahve tüketiminiz artmışsa suyu azaltma yoluna gitmeyin; unutmayın ki diğer sıvılar suyun yerini karşılamaz.

• Kilo almamaya dikkat edin, evde pasta ve börek gibi hamur işlerini azaltın. Çünkü karın çevresi yağlanma bu süreçten sonra sizin kalp damar hastalıkları riskinizi artırır.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER