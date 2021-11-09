Karanlıkta uyumayanlarda kanser riski fazla

Onkoloji uzmanları, Türkiye'de her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığına dikkat çekti. Gece uykusu sırasında odaya ışık sızmasının melatonin hormonunu azalttığını ve bu hormonun az salgılanmasıyla da kadınlık hormonu östrojenin daha fazla salgılandığını söyleyen Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Yatak odası tam olarak karanlık olmayanlarda meme kanseri yüzde 70 oranında daha fazla görülüyor" dedi. Prof. Dr. Hakan Karagöl "Yapılan çalışmada gece mesaisi yapan kadınların idrarında melatonin atılımının 3'te 1 az. Yani bu durumda melatonin kanda 3'te 1 oranında az. Melatonin düzeyleri düştüğü için de ritmde bozukluk oluyor. Melatonin saat genleri dışında kadınlık hormonu östrojen üzerinde de etkili. Melatonin eksikliği kadınlık hormonunun fazla salgılanmasına neden oluyor ve bu da meme kanseri üzerinde önemli etkenlerden biri. Bu konudaki çalışmalara göre de melatonin hormonunun az salgılanması nedeniyle meme kanserinde yüzde 10 ile yüzde 70 arasında artış görülmüştür" dedi.



ERKEKLERDE DE GÖRÜLEBİLİR

Türkiye'de yılda 500 civarında 35 yaş üzeri erkeğin meme kanseri olduğuna dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, her 100 meme kanserli kadına karşılık 1-2 erkekte de meme kanserinin gelişebildiğini söyledi.