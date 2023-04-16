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Karaciğer yağlanması demans riskini artırıyor
16 Nisan 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 11:15:00

Karaciğer yağlanması demans riskini artırıyor

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Obeziteyle birlikte eşlik eden karaciğer yağlanması beyni de vuruyor. Uzmanlar uyarıyor; tedavi edilmeyen yağlanma diyabet, kanser ve kalbin yanında demans riski de taşıyor.

Karaciğer yağlanması ve obezite toplumu giderek tehdit ediyor. Son yapılan araştırmalara göre nüfusun 1/3'ünü yani her 3 kişiden 1'i artık kilolu. Karın çevresinde başlayan yüksek kilo karaciğer yağlanmasını da beraberinde getiriyor. Karaciğer yağlanması olanların %22.5'inde diyabet, %70'inde yüksek kolesterol, %40'ında hipertansiyon ve %40'ında metabolik sendrom ilişkisi tespit edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Onur Yaprak, "Karaciğer yağlanması olan kişilerde diyabet, kanser ve koroner arter daha fazla saptanıyor. O kadar ki karaciğer yağlanması olanlarda ölüme yol açan hastalıkların başında kalp ve damar hastalıkları geliyor" diyerek şunları anlattı:

YÜZDE 16'LIK ARTIŞ VAR

"Son yıllarda çalışmaların odaklandığı bir başka organ da beyin. Yapılan çalışmalarda karaciğer yağlanmasının genel demans riskinde %16'lık bir artışa yol açtığı sonucuna ulaşıldı. Altta yatan mekanizmalara bakıldığında ise karaciğer yağlanmasında oluşan inflamasyon ve sitokinlerin beynin bağışıklık hücreleri olan mikroglia hücrelerinde aktivasyona yol açması ve beyinde karmaşık bir bağışıklık tepkisine yol açması olası nedenlerden biri olarak düşünülüyor. Bunun dışında karaciğer yağlanması kişilerde suçlanan bozulmuş bağırsak florasının ve geçirgen bağırsak durumunun beyni de etkilediği ileri sürülüyor. Bir diğer mekanizma ise karaciğer yağlanması olanlarda görülen ve koroner arter hastalığına da yol açan endotel hasarıdır. Tıpkı kalpte olduğu gibi beyin damarlarında da iltihap ve tıkanmalar neticesi beyinde oluşan mikro infarktüslerin demansa yol açtığı ileri sürüldü. Son olası mekanizmada ise karaciğer yağlanması olan kişilerde Alzheimer hastalığından sorumlu tutulan amiloid plaklarını temizleyen bir proteinin sentezlenmesinin yağlanma nedeniyle bozulduğu düşünülüyor.

ERKEN EVREDE BİLE SİNİR HÜCRELERİNDE HASAR BIRAKIYOR

Karaciğer yağlanmasının erken evrelerinde bile mevcut olan sinir hücre hasarı gelişimine katkıda bulunur ve çok sayıda hastayı demans geliştirme riski altında bırakabilir. Yapılan başka çalışmalarda da yağlı karaciğer hastalığının, serebral beyin hacmi ile ilişkili olduğu bulunmuş ve yağlanma ile beyin yaşlanması arasında olası bir bağlantıya işaret edilmiştir.

Etiketler : karaciğer yağlanması demans diyabet kanser
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